Rafael Nadal apuesta fuerte por Argentina: construirá siete hoteles de lujo junto a Meliá

El legendario extenista Rafael Nadal sigue dejando huella, ahora fuera de las canchas. Alejado del circuito profesional, el español acaba de anunciar una ambiciosa inversión de 200 millones de dólares en Argentina para desarrollar una red de hoteles de alta gama en destinos turísticos clave del país. Así lo confirmó el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

“Rafa Nadal desembarca en Argentina con emprendimiento turístico: 7 hoteles de lujo junto a Meliá Hotels International”, publicó Scioli en su cuenta oficial de X. Se trata de la expansión de ZEL, la marca hotelera que Nadal lanzó junto con la reconocida cadena mallorquina Meliá. El funcionario celebró el anuncio afirmando: “7 hoteles de su línea ZEL serán establecidos en distintos destinos maravillosos de nuestro país. Argentina, el mejor país del mundo”.

¿Dónde serán construidos los hoteles de Rafael Nadal?

Los lugares elegidos para esta ambiciosa iniciativa son El Calafate, Bariloche, Ushuaia, Mendoza, Iguazú, Posadas y Salta. Según los planes iniciales, los dos primeros proyectos en la Patagonia, El Calafate y Bariloche, verán la luz en 2024 y 2027, respectivamente. La intención es posicionar a ZEL como una marca fuerte en el sur del continente y aportar al crecimiento del turismo de calidad en Argentina.

Tras su retiro del tenis profesional, que, aunque no tiene una fecha definitiva, podría haberse sellado simbólicamente este año en Roland Garros, Rafael Nadal ha dirigido su energía al mundo empresarial. Fue justamente en la cancha Philippe Chatrier donde recibió uno de los homenajes más emotivos de su carrera, con París rindiéndole tributo por sus 14 títulos en el Abierto francés.

A pesar de los rumores sobre un posible rol como entrenador, Nadal aclaró recientemente que no lo contempla por ahora. “Tengo demasiadas cosas como para pensar en eso”, explicó. “Pero es cierto que el tenis es una parte de mi vida y no digo que no a lo que pueda pasar en unos años”. Por lo pronto, su vida empresarial ya está en marcha, y Argentina será uno de los primeros escenarios de esta nueva etapa.