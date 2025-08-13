Este martes 12 de agosto de 2025 comenzaron con gran éxito y amplia participación los talleres de tecnología de la información en el Museo de la Historia Urbana. La iniciativa forma parte de un programa de capacitaciones gratuitas que se desarrollará durante todo el mes de agosto, con el propósito de brindar herramientas digitales accesibles a los vecinos de la ciudad, favoreciendo su inclusión digital y laboral.

La propuesta cuenta con cupos limitados y requiere inscripción previa a través del sitio oficial del municipio. Las actividades están dirigidas a distintos públicos y abarcan temáticas que van desde el uso básico de dispositivos hasta la aplicación de inteligencia artificial en distintos ámbitos.

En la primera jornada se dictaron los talleres “Inteligencia Artificial para principiantes” y “Ciberseguridad para adolescentes”, ambos con importante concurrencia. El cronograma continuará el jueves 14 a las 11 con el curso de uso básico de celular, seguido el martes 19 a las 11 por un encuentro sobre algoritmos inteligentes, y ese mismo día a las 15.30 sobre venta por internet. El miércoles 20 a las 11 se dictará finanzas personales, el jueves 21 a la misma hora fotografía de producto, y el martes 26 a las 11 un taller de Chat GPT y herramientas prácticas de inteligencia artificial. Esa tarde, desde las 15.30, se abordará storytelling y el miércoles 27 a las 11 creatividad en la era de la IA para docentes y entornos educativos. El ciclo finalizará el jueves 28 a las 11 con la capacitación en cibercuidados para adolescentes.

Todas las actividades se desarrollan en el Museo de la Historia Urbana, ubicado en la ciudad de San Juan, y buscan generar espacios de aprendizaje que fortalezcan las competencias digitales de la comunidad, promoviendo nuevas oportunidades de desarrollo personal y profesional.