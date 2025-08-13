Judiciales > Ocurrió en Rawson
Cárcel efectiva para un sujeto que abusó de su hija menor de edad
POR REDACCIÓN
En una audiencia de Juicio Abreviado celebrada en las últimas horas, el Tribunal condenó a un depravado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual simple reiterado, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con un menor de 18 años.
La investigación permitió acreditar que el condenado, mientras tenía bajo su cuidado a sus hijos y convivía con ellos en un domicilio de Rawson, realizó tocamientos por debajo de la ropa en la zona vaginal de su hija en reiteradas oportunidades, cuando la niña tenía entre 8 y 9 años.
La causa concluyó con la condena luego de que el imputado reconociera su responsabilidad penal conforme al artículo 45 del Código Penal.
