Publicidad

Judiciales > Ocurrió en Rawson

Cárcel efectiva para un sujeto que abusó de su hija menor de edad

Los hechos ocurrieron cuando la víctima tenía entre 8 y 9 años.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El sujeto, identificado como G.F.N., fue hallado culpable de abuso sexual simple reiterado.

En una audiencia de Juicio Abreviado celebrada en las últimas horas, el Tribunal condenó a un depravado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual simple reiterado, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con un menor de 18 años.

La investigación permitió acreditar que el condenado, mientras tenía bajo su cuidado a sus hijos y convivía con ellos en un domicilio de Rawson, realizó tocamientos por debajo de la ropa en la zona vaginal de su hija en reiteradas oportunidades, cuando la niña tenía entre 8 y 9 años.

Publicidad

La causa concluyó con la condena luego de que el imputado reconociera su responsabilidad penal conforme al artículo 45 del Código Penal.


 

 

Publicidad
Más Leídas
Más Leídas
Publicidad

ÚLTIMAS NOTICIAS