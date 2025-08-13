En una audiencia de Juicio Abreviado celebrada en las últimas horas, el Tribunal condenó a un depravado a la pena de tres años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de abuso sexual simple reiterado, agravado por el vínculo, la guarda y la convivencia preexistente con un menor de 18 años.

La investigación permitió acreditar que el condenado, mientras tenía bajo su cuidado a sus hijos y convivía con ellos en un domicilio de Rawson, realizó tocamientos por debajo de la ropa en la zona vaginal de su hija en reiteradas oportunidades, cuando la niña tenía entre 8 y 9 años.

La causa concluyó con la condena luego de que el imputado reconociera su responsabilidad penal conforme al artículo 45 del Código Penal.



