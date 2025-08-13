El Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Zárate-Campana dictó este miércoles una sentencia de 19 años de prisión contra Claudio Contardi, expareja de la actriz Julieta Prandi, por los delitos de abuso sexual agravado. La decisión judicial, que incluyó la detención inmediata del imputado, puso fin a un proceso judicial de cuatro años que buscó esclarecer los hechos denunciados por la conductora.

El fallo se conoció durante una audiencia celebrada pasadas las 11 de la mañana, en la que los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar determinaron la culpabilidad de Contardi por los abusos cometidos entre 2015 y 2018 en el domicilio compartido en el barrio privado "Septiembre" de Escobar. La fiscalía había solicitado una pena de 20 años, mientras que la querella, representada por el abogado Javier Baños, reclamó 50 años de cárcel, argumentando la peligrosidad del acusado y el daño irreversible causado a Prandi y sus hijos.

Durante el juicio, el fiscal Christian Fabio describió la relación como un "infierno" marcado por violencia física, psicológica y sexual. Según su alegato, Contardi sometió a Prandi mediante amenazas y agresiones, ejerciendo coerción para mantener relaciones sexuales bajo el argumento de que "era su obligación como esposa". Los jueces consideraron como agravantes la prolongada duración de los abusos, el grave daño a la salud mental de la víctima y el impacto en los hijos de la pareja.

La investigación, iniciada en 2021 ante la UFI N°4 de Escobar, reveló un patrón de control y aislamiento ejercido por Contardi sobre Prandi. Según consta en la causa, el empresario la alejó de su familia, le prohibió manejar y la obligó a cambiar frecuentemente su número de teléfono. Los episodios de abuso se intensificaron tras el nacimiento de su primer hijo, incluyendo agresiones verbales como "No vas a cumplir más años, vas a recibir una corona" y falsas afirmaciones sobre enfermedades terminales.

Prandi, quien no estuvo presente durante la lectura del veredicto, había expresado en las horas previas su esperanza por una condena ejemplar. "Necesito que lo detengan por mi bien y el de mi familia", declaró el lunes, refiriéndose al riesgo que representaba Contardi.

Con esta sentencia, la justicia cerró un capítulo de violencia que se extendió por años y que Prandi logró visibilizar como parte de su lucha contra la violencia de género. Contardi, por su parte, abandonó la sala esposado y será trasladado a una unidad penitenciaria para cumplir su condena.