“Weapons”, la película que sacude el mundo del cine de terror

El éxito de "Weapons" (La hora de la desaparición) no solo ha conquistado la taquilla y la crítica desde su estreno este mes en el mundo del cine, sino que también ha abierto la puerta a una posible precuela. De acuerdo con un reporte exclusivo de The Hollywood Reporter, su director, Zach Cregger, ya estaría en conversaciones iniciales con Warner Bros. Pictures y New Line Cinema para desarrollar una nueva entrega ambientada en el mismo universo.

Una película que llegó con fuerza en el mundo del cine

La nueva película, aún en fase preliminar, exploraría el origen de Gladys Lilly, el personaje interpretado por Amy Madigan. Según se ha revelado, Cregger planea profundizar en la historia de esta figura clave, cuya oscura participación en la desaparición de una clase entera de niños fue crucial en "Weapons", aunque su punto de vista nunca fue mostrado en pantalla. Esta línea narrativa, originalmente parte del guion de Weapons, fue eliminada por cuestiones de duración.

Si bien los detalles concretos del proyecto todavía no se han confirmado y no hay una fecha de estreno anunciada, las intenciones de Cregger apuntan a expandir el trasfondo de su perturbador universo cinematográfico. Las fuentes subrayan que ningún acuerdo ha sido cerrado oficialmente, ya que el director se encuentra trabajando simultáneamente en otros proyectos, entre ellos una nueva versión de Resident Evil y una cinta original titulada Flood.

Sobre esta adaptación de Resident Evil, el cineasta adelantó recientemente que Austin Abrams será el protagonista. “Será una película de rock and roll. Es para jugar, desconectar y volverme loco con la cámara. Austin es la película. Tenemos algo increíble juntos”, declaró. Además, recalcó que no será una adaptación tradicional del videojuego, sino una historia completamente original que podría no agradar a los fanáticos más puristas de la saga.

Mientras tanto, "Weapons" (La hora de la desaparición) continúa en cartelera y sigue sumando espectadores en todo el mundo. Con un reparto coral encabezado por Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich, Benedict Wong, y la mencionada Amy Madigan, la película ha sido uno de los fenómenos del cine de terror de este año, y ahora parece lista para convertirse en una franquicia.