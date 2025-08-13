Un siniestro vial ocurrió este martes en la intersección de calle Necochea y Lateral de Circunvalación, en el límite de los departamentos Capital y Santa Lucía. Según las primeras informaciones, un Peugeot 106 que circulaba de norte a sur por Necochea intentó doblar hacia el este para tomar el lateral de Circunvalación y fue impactado por un Volkswagen Gol Trend que se desplazaba por la misma calle en sentido contrario.

Publicidad

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

Como consecuencia del choque, una bebé que viajaba en brazos de una mujer en el asiento delantero del Volkswagen Gol Trend sufrió golpes leves. El personal médico del 107 acudió al lugar para asistirla y trasladarla a un centro de salud para una evaluación más detallada.

Foto Gabriel Flores / DIARIO HUARPE.

El conductor del Peugeot, un hombre que resultó ileso, y el del Volkswagen Gol, también un hombre sin lesiones graves, permanecieron en el lugar mientras se realizaban las pericias correspondientes y se normalizaba el tránsito en la zona.