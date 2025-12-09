El sector de la construcción en Argentina registró una contracción de 0,5% en octubre de 2025, interrumpiendo dos meses consecutivos de crecimiento, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) este martes.

Este dato corresponde al mes en que se celebraron las elecciones de medio término, el 26 de octubre, lo que coincide con un contexto político y económico particular. Además, la industria manufacturera también mostró una caída, ubicándose un 5% por debajo del pico alcanzado durante la gestión de Milei.

Publicidad

A pesar de la caída mensual, el indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) evidenció un incremento del 8% en octubre en comparación con el mismo mes de 2024. En el acumulado de los primeros diez meses del año, la actividad creció un 7,9% en relación con igual período del año anterior.

En cuanto a los insumos, algunos mostraron aumentos interanuales significativos durante octubre, destacándose el hormigón elaborado con un alza del 40,7%, los artículos sanitarios de cerámica con 35,7%, el asfalto con 33,6% y los mosaicos con 24,5%. Por otro lado, los materiales que sufrieron las mayores caídas fueron el yeso con un descenso del 11,2%, la cal con un 3,6% y las placas de yeso con un 0,6%.

Publicidad

Para poner en perspectiva, en septiembre de 2025 el ISAC había registrado un aumento del 3,3% respecto al mismo mes del año anterior, mientras que en el acumulado enero-septiembre de 2025 se había observado una leve caída del 0,4% en comparación con igual período de 2024.