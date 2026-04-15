Construir un quincho en la Argentina en abril de 2026 requiere una inversión elevada que, en la mayoría de los casos, supera los US$200.000. Según estimaciones actuales, un espacio de entre 60 y 100 metros cuadrados puede costar entre US$215.000 y US$380.000, dependiendo de sus características.

El costo base de construcción arranca en torno a los US$3600 por metro cuadrado, aunque el valor final puede incrementarse significativamente en función del diseño, los materiales y el nivel de terminaciones elegidas.

En los modelos más básicos, el presupuesto parte desde los US$215.000, pero puede superar los US$350.000 cuando se incorporan elementos como parrilla completa, cocina equipada, baño propio, cerramientos y sistemas de climatización.

Además del equipamiento, otros factores que inciden directamente en el precio son la calidad de los materiales, el diseño arquitectónico y la integración del quincho con el resto de la vivienda. A mayor complejidad y nivel de detalle, mayor será el costo por metro cuadrado.

En paralelo, las galerías (una alternativa más económica) presentan valores más bajos, con precios que arrancan desde los US$145.000 y pueden alcanzar los US$300.000, según dimensiones y terminaciones.

En los últimos años, el quincho dejó de ser un espacio secundario para convertirse en uno de los ambientes centrales del hogar, pensado para el uso cotidiano y no solo para reuniones ocasionales. Esta tendencia, que integra el interior con el exterior, también explica el aumento en la inversión destinada a este tipo de construcciones.

De esta manera, el crecimiento de la demanda y el encarecimiento de la construcción consolidan al quincho como un proyecto cada vez más valorado, pero también más costoso dentro del presupuesto familiar.