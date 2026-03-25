Contaduría General de San Juan recibe las rendiciones de cuentas de 2025

La Contaduría General de la Provincia inició la etapa final de recepción de las rendiciones de cuentas correspondientes a las instituciones del Sector Público Provincial. Este proceso técnico es fundamental para la transparencia administrativa, ya que permite consolidar toda la información financiera para la elaboración de la Cuenta de Inversión del ejercicio 2025.

Según informaron desde el organismo, las instituciones tienen plazo hasta el próximo 30 de marzo para remitir el detalle de los recursos presupuestados, los ejecutados y los gastos realizados durante el año pasado. La documentación debe presentarse tanto en formato papel como digital en el Departamento Contabilidad y Cuenta General.

Controles en el Centro Cívico

Para garantizar que el procedimiento se cumpla sin errores y dentro de los plazos legales, la Contaduría recordó que los representantes de las instituciones pueden acercarse a sus oficinas, ubicadas en el 1er piso, núcleo 6 del Centro Cívico. Allí se realizan controles previos para asegurar la correcta integración de los datos que conformarán el documento contable definitivo del Estado sanjuanino.

Identidad local y plazos legislativos

Como parte de una tradición que busca resaltar la identidad de la provincia, la portada de la Cuenta de Inversión surgirá de un certamen fotográfico interno. El personal de la Contaduría participa enviando imágenes de paisajes y escenarios representativos de San Juan, las cuales se someten a una votación digital para elegir la ganadora.

El cronograma oficial establece que la presentación formal del documento, que consta de dos tomos y aproximadamente 1.600 páginas, se realizará durante la última semana de junio. Tras ser entregado a las autoridades del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda, el informe será elevado a la Cámara de Diputados antes del 30 de junio, cumpliendo con la normativa vigente.