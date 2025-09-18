Copa Libertadores: hora y cómo ver Flamengo vs. Estudiantes de La Plata

El Estadio Maracaná será el escenario de un duelo de alto voltaje por los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores 2025. Este jueves 18 de septiembre, a las 21:30 (hora de Argentina), el Flamengo recibirá a Estudiantes de La Plata en el partido de ida de una serie que promete ser electrizante. El encuentro, que marca el debut absoluto entre ambos equipos en la historia, definirá las primeras intenciones en esta fase de eliminación directa.

El equipo brasileño, conocido como el "Mengão", tiene la obligación de salir a buscar la victoria desde el pitazo inicial, respaldado por su público y la imponente localía, para asegurarse una ventaja antes de viajar a La Plata. El equipo dirigido por Filipe Luis pondrá sus esperanzas en el talento de su plantilla superior, donde el uruguayo Giorgian De Arrascaeta es el motor creativo y principal responsable de generar el fútbol ofensivo. Estudiantes deberá cuidarse también de las proyecciones ofensivas del español Samuel Lino y la capacidad goleadora de Pedro.

Realidades opuestas en la previa

El cruce encuentra a ambos clubes en momentos contrastantes en sus ligas domésticas. Flamengo llega con un envión positivo, liderando el Brasileirão tras vencer 2-0 a Juventude. Además, el equipo carioca mantiene una racha de imbatibilidad que se extiende desde el 31 de julio, cuando sufrió su última derrota ante Atlético Mineiro por la Copa do Brasil.

Por el contrario, el "Pincha" arriba golpeado por dos caídas consecutivas en el Torneo Clausura argentino: una ante Central Córdoba de Santiago del Estero y la más reciente frente a River Plate, un partido donde no logró imponerse pese a jugar con un hombre de más durante todo el segundo tiempo. Sin embargo, el conjunto de Eduardo Domínguez tiene sus propias figuras defensivas, con el "Ruso" Santiago Ascacibar aportando solidez en el mediocampo, y Tiago Palacios como la carta ofensiva clave gracias a su velocidad y regate.

El partido será un verdadero "mata-mata" de intenciones, donde la jerarquía del Flamengo se medirá ante la garra y la planificación defensiva del equipo argentino. El encuentro será transmitido en vivo por el Plan Premium de Disney+ (disponible solo para Sudamérica).