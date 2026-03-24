Una adolescente de 17 años y su bebé de un año son intensamente buscados en la provincia de Córdoba, luego de haber sido vistos por última vez el domingo por la noche en la localidad de Ballesteros. La desaparición generó alarma en la región y activó un operativo urgente encabezado por la Justicia y fuerzas de seguridad.

Se trata de Judith Macarena Brítez y su hijo Tomás Nahuel Irusta, cuyo paradero es desconocido desde alrededor de las 22 horas del día en que fueron vistos por última vez. A partir de la denuncia, la Fiscalía de Instrucción de Bell Ville, a cargo de Nicolás Gambini, solicitó la colaboración de la comunidad para dar con ellos.

El caso movilizó tanto a la Policía como a vecinos de la zona, que se sumaron a los rastrillajes y a la difusión de la búsqueda. Las autoridades remarcaron que cualquier dato puede resultar clave para avanzar en la investigación y lograr ubicarlos.

En cuanto a las características físicas, la adolescente mide aproximadamente 1,75 metros, es de contextura robusta, tez trigueña, cabello negro largo y ondulado y ojos marrones. Como dato distintivo, presenta una cicatriz de quemadura en la pierna izquierda. Al momento de desaparecer, vestía pantalón de jean blanco, remera roja y zapatillas negras.

Por su parte, el niño mide cerca de 60 centímetros, tiene tez trigueña, cabello corto castaño con rulos y vestía una remera blanca, conjunto gris y zapatillas blancas.

Mientras continúa la intensa búsqueda, las autoridades insistieron en la importancia de aportar cualquier información que permita dar con la adolescente y su hijo, en un caso que mantiene en vilo a toda la comunidad cordobesa.