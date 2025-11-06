La Municipalidad de Córdoba reglamentó este miércoles 6 de noviembre la ordenanza que regula el Servicio de Transporte a través de Plataformas Electrónicas, marcando el inicio del proceso formal de inscripción para empresas, conductores y vehículos. El decreto establece los plazos y requisitos específicos para operar legalmente en la ciudad.

El Registro Digital Municipal, a cargo de la Secretaría de Gobierno, comenzará a operar el lunes 10 de noviembre con la inscripción de empresas prestatarias. A partir del 25 de noviembre se habilitará el registro para conductores y vehículos. El sistema estará disponible en el sitio web oficial del municipio (www.cordoba.gob.ar).

Requisitos para Vehículos

Los automóviles deberán cumplir con especificaciones técnicas precisas:

Antigüedad máxima: 10 años

Motor mínimo: 1.000 cm³

Aire acondicionado frío/calor

Capacidad para 7 pasajeros

Espacio para dos valijas medianas (60 litros cada una)

ITV aprobada con renovación semestral (anual para 0 km durante dos años)

Requisitos para conductores

Los choferes deberán acreditar:

Licencia de Conducir clase D1 vigente

Certificado de Antecedentes Penales nacional y provincial

Constancia de no inscripción en el Registro Provincial de Delitos Sexuales

Los certificados tendrán validez de 180 días

Exigencias para empresas

Las plataformas deberán presentar:

Inscripción vigente en ARCA, Rentas y Comercio municipal

Contrato social o estatuto actualizado

Póliza de seguro acorde a la normativa nacional

Domicilio legal en Córdoba

Sistema de monitoreo integrado con el Observatorio de la Movilidad

Plazos de adecuación

El decreto establece disposiciones transitorias:

Empresas: 60 días para adecuar plataformas

Conductores y vehículos: 120 días para cumplir requisitos

Quienes deban obtener Licencia D1 o antecedentes provinciales podrán acreditar turnos solicitados

Control y sanciones

La autoridad de aplicación evaluará las solicitudes en un plazo de 15 a 30 días. Se implementará un sistema de alertas por vencimiento de documentación y se prevén inspecciones físicas ante denuncias o incongruencias en la información cargada.

La reglamentación completa la normativa aprobada en agosto pasado y representa el marco legal definitivo para la operación de servicios de transporte mediante aplicaciones en la ciudad de Córdoba.