Córdoba reglamenta la ley de apps de transporte y abre el registro para empresas y conductores
La Municipalidad de Córdoba reglamentó este miércoles 6 de noviembre la ordenanza que regula el Servicio de Transporte a través de Plataformas Electrónicas, marcando el inicio del proceso formal de inscripción para empresas, conductores y vehículos. El decreto establece los plazos y requisitos específicos para operar legalmente en la ciudad.
El Registro Digital Municipal, a cargo de la Secretaría de Gobierno, comenzará a operar el lunes 10 de noviembre con la inscripción de empresas prestatarias. A partir del 25 de noviembre se habilitará el registro para conductores y vehículos. El sistema estará disponible en el sitio web oficial del municipio (www.cordoba.gob.ar).
Requisitos para Vehículos
Los automóviles deberán cumplir con especificaciones técnicas precisas:
Antigüedad máxima: 10 años
Motor mínimo: 1.000 cm³
Aire acondicionado frío/calor
Capacidad para 7 pasajeros
Espacio para dos valijas medianas (60 litros cada una)
ITV aprobada con renovación semestral (anual para 0 km durante dos años)
Requisitos para conductores
Los choferes deberán acreditar:
Licencia de Conducir clase D1 vigente
Certificado de Antecedentes Penales nacional y provincial
Constancia de no inscripción en el Registro Provincial de Delitos Sexuales
Los certificados tendrán validez de 180 días
Exigencias para empresas
Las plataformas deberán presentar:
Inscripción vigente en ARCA, Rentas y Comercio municipal
Contrato social o estatuto actualizado
Póliza de seguro acorde a la normativa nacional
Domicilio legal en Córdoba
Sistema de monitoreo integrado con el Observatorio de la Movilidad
Plazos de adecuación
El decreto establece disposiciones transitorias:
Empresas: 60 días para adecuar plataformas
Conductores y vehículos: 120 días para cumplir requisitos
Quienes deban obtener Licencia D1 o antecedentes provinciales podrán acreditar turnos solicitados
Control y sanciones
La autoridad de aplicación evaluará las solicitudes en un plazo de 15 a 30 días. Se implementará un sistema de alertas por vencimiento de documentación y se prevén inspecciones físicas ante denuncias o incongruencias en la información cargada.
La reglamentación completa la normativa aprobada en agosto pasado y representa el marco legal definitivo para la operación de servicios de transporte mediante aplicaciones en la ciudad de Córdoba.