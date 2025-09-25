El régimen de Corea del Norte podría contar con hasta dos toneladas de uranio altamente enriquecido, informó el ministro surcoreano de Unificación, alertando sobre la magnitud del arsenal nuclear de Pyongyang. Según estimaciones de agencias de inteligencia, el uranio enriquecido que posee Corea del Norte tiene una pureza superior al 90% y se encuentra distribuido en cuatro instalaciones donde operan centrifugadoras.

Para dimensionar este volumen, basta recordar que solo cinco o seis kilogramos de plutonio son suficientes para fabricar una bomba atómica. En este contexto, las 2.000 kilogramos de uranio enriquecido podrían ser utilizados para crear un número considerable de armas nucleares, lo que convierte en urgente detener el avance del programa nuclear norcoreano.

Sin embargo, las sanciones internacionales parecen insuficientes para frenar este desarrollo. La única solución viable, según expertos, sería la realización de una cumbre entre Washington y Pyongyang. En este sentido, el líder norcoreano Kim Jong Un ha declarado estar dispuesto a dialogar con Estados Unidos, pero bajo la condición de conservar su arsenal nuclear.

Desde 2006, cuando Corea del Norte realizó su primera prueba nuclear, el país ha estado sujeto a numerosas sanciones de la ONU. Actualmente, mantiene operativas varias plantas de enriquecimiento de uranio, incluyendo una en el complejo nuclear de Yongbyon, que fue reactivada en 2021.

Recientemente, Kim Jong Un anunció una nueva política que busca combinar el desarrollo de sus fuerzas nucleares con la modernización de su armamento convencional. Durante una visita a la Academia de Ciencias de la Defensa, supervisó pruebas de vehículos blindados, sistemas de protección activa y armamento electrónico, enfatizando la importancia de fortalecer ambas capacidades militares.

El régimen enfatizó la necesidad de continuar con la modernización de sus fuerzas convencionales para construir un ejército poderoso. Además, confirmó que el próximo congreso del Partido Comunista Norcoreano definirá la estrategia para impulsar simultáneamente las capacidades nucleares y convencionales. Aunque la fecha del congreso aún no fue anunciada oficialmente, se prevé que se realice a comienzos del próximo año, tras su aprobación en una sesión plenaria en junio.

En enero de 2021, durante el último congreso, Pyongyang presentó un plan armamentístico que incluía el desarrollo de satélites espía y misiles intercontinentales de combustible sólido, lo que refleja la continuidad en la expansión de su poderío militar.