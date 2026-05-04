La situación judicial de Manuel Adorni atraviesa un momento clave con la incorporación de nuevos testimonios en la causa por presunto enriquecimiento ilícito, una investigación que sigue avanzando pese a los descargos del funcionario ante el Congreso.

Esta semana, el fiscal federal Gerardo Pollicita tomará declaraciones consideradas determinantes para esclarecer el origen del patrimonio y los gastos del jefe de Gabinete. Entre los testigos citados se encuentra el contratista que realizó refacciones en una propiedad adquirida por Adorni en 2024, con el objetivo de verificar si los montos abonados coinciden con los ingresos declarados.

También deberá declarar un hombre señalado como nexo en la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito, una operación que está bajo la lupa judicial por posibles irregularidades en su financiamiento.

La investigación no se limita a los bienes inmuebles. En paralelo, se analizan gastos personales del funcionario, entre ellos viajes familiares que, según trascendió, habrían superado cifras millonarias y generan dudas sobre su correspondencia con los ingresos oficiales.

Además, organismos técnicos detectaron inconsistencias patrimoniales que resultan difíciles de justificar en relación con los ingresos percibidos desde que asumió como vocero presidencial en diciembre de 2023.

En medio del avance de la causa, también se abrió un frente político. Tras acusaciones del diputado Rodolfo Tailhade, Adorni anunció que impulsará una denuncia por presunto espionaje, en un contexto de creciente tensión.

Pese al escenario judicial, el Gobierno mantiene su respaldo al funcionario, mientras la causa entra en una etapa decisiva donde las nuevas declaraciones podrían definir el rumbo del expediente en las próximas semanas.