La Maratón Internacional de Mendoza (MIM) 2026 se consolidó este domingo como una de las citas ineludibles del calendario runner sudamericano. Con un marco imponente de más de 10.000 corredores de 23 países diferentes, San Juan volvió a decir presente con una delegación numerosa que no solo fue a participar, sino a dar batalla en los cronómetros.

El epicentro de la fiesta fue el Parque General San Martín, donde una multitud aguardó la llegada de los atletas en una mañana marcada por el rigor climático. En Cacheuta, punto de largada para los 42K, el termómetro marcó apenas 2 grados, obligando a los deportistas a un esfuerzo extra para entrar en calor.

Damas de hierro en los 21K

Entre las mujeres sanjuaninas, la gran nota la dio Paula Yacante. La atleta decidió subir la apuesta, pasando de sus habituales 10K a la media maratón. El resultado fue excelente: finalizó 7ma en la general y se colgó la medalla de bronce en su categoría (26-30) con un tiempo de 1h26m27s.

Apenas unos segundos después cruzó la meta Valeria Paniagua. En una muestra de vigencia absoluta, terminó 8va en la general y se quedó con el primer puesto en la categoría 41-45, registrando una marca de 1h26m55s.

Los 10K también se pintaron de azul y oro

En la distancia menor, la experiencia sanjuanina fue determinante. Raúl Tejada cumplió una actuación sobresaliente en la categoría 66-70, logrando el segundo puesto y rompiendo su propio récord personal. Tras cruzar la meta, Tejada agradeció el apoyo de su grupo Desnivel Positivo y de su equipo de entrenamiento.

Por su parte, la incombustible Elsa Montero ratificó su jerarquía. Una vez más, prevaleció entre las mujeres de 66-70 años, llevándose la victoria con un tiempo de 54m45s y una contundente ventaja de casi dos minutos sobre su perseguidora.

El medallero local se completó con el gran trabajo de Claudia Calivar, quien trepó al tercer escalón del podio en la categoría 61-65 con un tiempo de 1h01m21s.

Ellos son solo la punta de lanza de una marea de runners sanjuaninos que, entre grupos de entrenamiento y atletas independientes, demostraron que el atletismo de la provincia sigue creciendo a pasos agigantados en el plano regional.