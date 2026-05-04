El comisario Ricardo Díaz, de la Dirección de Tránsito de San Juan, realizó un balance de los operativos desplegados durante el fin de semana largo, en el que trabajaron alrededor de 60 efectivos por día en distintos puntos de la provincia. Según detalló, se labraron 155 actas de infracción y se radiaron 57 vehículos de circulación, con un número significativo de casos vinculados al consumo de alcohol.

A partir del segundo día del operativo, los controles se intensificaron en zonas estratégicas como ingresos, egresos y sectores con alta concentración de público. Díaz explicó que el personal fue distribuido para cubrir distintos puntos de manera simultánea. “Se han labrado un total de 155 actas de infracción, de las cuales 57 derivaron en vehículos radiados de circulación”, señaló a DIARIO HUARPE.

Del total de vehículos retirados, 36 correspondieron a infracciones por alcoholemia, en el marco del artículo 23. Este dato refleja que más del 60% de los casos de radiación estuvieron relacionados con el consumo de alcohol al volante, una de las principales preocupaciones de las autoridades.

Alcoholemias detectadas

En cuanto a los niveles registrados, Díaz indicó que hubo casos que superaron el 1 gr% de alcohol en sangre, por encima del límite permitido de 0,5 gr% para conductores particulares. “Hemos detectado alcoholemias superiores a 1 gr%, aunque no se registraron niveles extremos como en otras oportunidades donde se superaban los 2 gr%”, explicó.

También se destacó un caso en la Ruta 141, donde un conductor de transporte de carga presentó un nivel cercano a 0,2 gr%. Si bien no era elevado, este tipo de vehículos tiene tolerancia cero. “Se procedió a apartar al conductor y se convocó a una persona habilitada para continuar el traslado”, precisó.

Zonas con mayor actividad

Uno de los puntos con mayor movimiento fue el área de Control Forestal, donde se concentró un importante flujo vehicular. En ese sector se labraron siete actas, seis de ellas por alcoholemia. Según el comisario, el incremento del tránsito estuvo vinculado a la gran cantidad de actividades recreativas durante el fin de semana largo.

Otro foco relevante fue el autódromo El Villicum, donde se desarrollaron eventos de convocatoria masiva. Allí, si bien no se registraron incidentes de gravedad, el operativo se centró en ordenar el ingreso y egreso de vehículos. “Hubo una gran concurrencia de público y se trabajó principalmente en la seguridad y organización del tránsito”, indicó Díaz.

Balance general

Desde la Dirección de Tránsito consideraron que el operativo cumplió con los objetivos planteados, especialmente en términos de prevención y control. El despliegue permitió cubrir múltiples puntos simultáneamente y actuar ante infracciones que podrían haber derivado en situaciones de riesgo.

El balance final deja en evidencia la persistencia de conductas peligrosas al volante, particularmente el consumo de alcohol. No obstante, las autoridades destacaron que la ausencia de casos extremos en alcoholemia podría interpretarse como un leve cambio en el comportamiento de los conductores, aunque insistieron en la necesidad de sostener y reforzar los controles en futuros operativos.