La visita del presidente argentino Javier Milei a Israel tuvo amplia repercusión en los medios locales, que destacaron el carácter estratégico del viaje y los avances en la relación con el gobierno de Benjamin Netanyahu.

The Jerusalem Post puso el foco en los llamados “Acuerdos de Isaac”, a los que definió como un paso hacia una alianza basada en valores compartidos y cooperación entre países aliados, además de destacar la invitación a otras naciones a sumarse.

Por su parte, The Times of Israel resaltó los anuncios concretos de la agenda, como la futura apertura de vuelos directos entre Buenos Aires y Tel Aviv, los acuerdos en inteligencia artificial y la intención de trasladar la embajada argentina a Jerusalén.

Desde otra perspectiva, Haaretz analizó el viaje en clave política y señaló que el alineamiento con Israel forma parte de la estrategia internacional del gobierno argentino para fortalecer vínculos con Occidente.

En tanto, Maariv describió la visita como un hecho diplomático relevante y subrayó el inicio de una nueva etapa de cooperación bilateral basada en el respaldo mutuo entre ambos países.

El diario económico Globes destacó el acuerdo para habilitar una ruta aérea directa entre Argentina e Israel, detallando aspectos vinculados a la inversión y la logística del proyecto.

Finalmente, Ynet reflejó el reconocimiento del gobierno israelí, incluyendo declaraciones de Netanyahu sobre la postura argentina en temas de seguridad y política internacional.

La cobertura coincidió en resaltar el impacto político, económico y simbólico del viaje, así como el relanzamiento de la relación bilateral entre ambos países.