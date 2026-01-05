Cráneo encontrado en Albardón: sería "de antigua data", de un hombre y descartan un ritual

El fiscal Sebastián Gómez confirmó el hallazgo de un cráneo humano y otros restos óseos en un basural del departamento de Albardón. Los restos fueron encontrados por personas que recorren la zona en busca de materiales, quienes dieron aviso a la policía.

Lo que se sabe sobre los restos

Luego de los primeros estudios en la morgue, el fiscal indicó que "se trataría de una persona de sexo masculino" y de "antiguas datas". Aclaró que aún "faltan estudios a realizar al respecto" para precisar su antigüedad. Respecto a otros huesos hallados en el lugar, Gómez explicó que "no nos saben decir con precisión, también van a ser sometidos a estudios, si son de humanos o pueden ser de animales".

Sobre una posible causa violenta de muerte, el fiscal señaló que por ahora no se observan lesiones evidentes. "No, no, por ahora no", afirmó al ser consultado sobre golpes o fisuras en el cráneo. Detalló que en el lugar no se encontró el maxilar inferior y que algunos fragmentos del cráneo estaban partidos, pero aclaró que "tengamos en cuenta que... pasan máquinas, se mueve la tierra, entonces es dificultoso saber".

El contexto del descubrimiento

El hallazgo se produjo en una zona donde es habitual que personas reduzcan o quemen residuos. El fiscal relató que "la persona que da noticias ya había estado en el lugar dos semanas antes y entre comentarios con los allegados de él decidieron ir de nuevo ver si estaba y dar la noticia a la policía". Respecto a rumores sobre un posible contexto ritual, Gómez fue claro: "No se ha advertido como es habitual a lo mejor las velas o cosas al respecto".

La investigación se centrará ahora en realizar los estudios pendientes para determinar con exactitud la antigüedad de los restos, confirmar si todos los huesos corresponden a la misma persona y, en lo posible, establecer la causa de la muerte. "Producto que vamos a ver primero la antigüedad y de ahí veremos cómo seguir", concluyó el fiscal Sebastián Gómez.