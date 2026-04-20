El clima mundialista comenzó a traccionar con fuerza el consumo en la provincia. Según datos relevados por DIARIO HUARPE, las consultas y ventas de televisores se dispararon entre un 30% y un 40% debido a la cercanía de la cita futbolística,. Los comerciantes locales coinciden en que, tras un primer bimestre del año con poca actividad, el interés del público escaló verticalmente a partir del mes de marzo.

Los modelos grandes los más buscados

La preferencia de los compradores sanjuaninos muestra dos tendencias marcadas. Por un lado, la búsqueda de la máxima espectacularidad para los partidos, y por otro, la renovación de equipos estándar para el hogar. Hugo Arabel, gerente comercial de Dismar, comentó sobre esta elección: “Hay muchas consultas por televisores de 65 (con precios que van desde $1.100.000 al $1.500.000 aproximadamente), de 75 (con precios que van desde el $1.600.000 al $2.000.000 aproximadamente), de 98 pulgadas (con precios que van desde los $4.000.000 a los $6.500.000 o más). Por lo visto el sanjuanino quiere aprovechar una buena pantalla para ver el mundial”.

En sintonía, Santiago Oyola, vendedor de Melisa Hogar, coincidió en que se buscan pulgadas amplias, aunque aclaró que “muchos están optando por televisores de 32 a 40 pulgadas (Con precios que van desde los $300.000 a los $400.000 aproximadamente), es lo que más están notando. Pero algunos vienen y consultan por los más grandes, ya hablando de 60 hasta 80 pulgadas”. Además del tamaño, la conectividad es un factor clave, ya que los usuarios exigen sistemas Android o Google TV para descargar aplicaciones de streaming.

Combos de confort con sonido y amoblamiento

La experiencia de ver el Mundial ya no se limita solo a la imagen. El interés por el audio ha crecido a la par de las pantallas: “la gente ya se ha abocado mucho a preguntar todo lo que es la parte de televisión y sonido, porque quiere escuchar con un buen sonido también todo lo que son los home”, explicó Oyola.

Por su parte, Dario de los Ríos, vendedor de Gamma Hogar, señaló que el interés se ha extendido incluso al mobiliario: “ya vienen preguntando por lo que hacen el combo del sofá con el tele”. Para incentivar estas ventas, muchos locales ofrecen promociones que incluyen el soporte para colgar el equipo de regalo, buscando capitalizar el entusiasmo de los días previos al torneo.

Precios y facilidades de pago

Una de las claves del crecimiento en la demanda es la estabilidad de los valores en el mercado local. Los entrevistados aseguraron que los precios se mantienen similares a los del año pasado, sin incrementos bruscos. Actualmente, se pueden encontrar televisores parten de los $280.000 o $290.000 en adelante, mientras que los modelos de mayores dimensiones y tecnología son, a mayor pulgada, de valores millonarios.

En cuanto a la forma de pago, el sanjuanino se inclina mayoritariamente por las tarjetas de crédito para aprovechar las promociones de 6, 9 y 12 cuotas sin interés. También tienen gran salida los créditos a sola firma. Según los especialistas, el comprador actual no solo pregunta por curiosidad, sino que “viene decidido a comprar” una vez que encuentra la financiación que se adapta a su presupuesto.