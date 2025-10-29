El Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la obra social pública destinada a los adultos mayores en Argentina, confirmó cuáles serán las credenciales válidas para acceder a sus servicios a partir de noviembre de 2025. Estos documentos son indispensables para que los afiliados puedan gestionar prestaciones gratuitas, recibir medicamentos con cobertura total y realizar trámites sin inconvenientes.

Actualmente, PAMI cuenta con diferentes formatos de credenciales, tanto físicas como digitales, que permiten a más de 5 millones de jubilados y pensionados identificarse dentro del sistema. Entre ellos, se destacan los documentos provisionales, que aunque temporales, continúan siendo válidos para acceder a los servicios de salud y prestaciones a fines.

Para facilitar el acceso a estas credenciales, la entidad incorporó en los últimos años la plataforma digital "Mi PAMI", una aplicación oficial y gratuita disponible para dispositivos con iOS y Android. Esta app permite a los usuarios gestionar turnos médicos, consultar la historia clínica, validar recetas y acceder a resultados de estudios, todo desde el celular.

Quienes ya poseían la versión anterior de "Mi PAMI" deben actualizar la aplicación y registrarse nuevamente con usuario y contraseña. El nuevo sistema cuenta con un método de validación reforzado para proteger la información personal y garantizar que solo el afiliado o un autorizado pueda ingresar al perfil.

Además, la plataforma ofrece un acceso directo a la red de farmacias adheridas, facilitando la localización y contacto inmediato, así como información actualizada sobre campañas de vacunación, programas vigentes y servicios especiales. De este modo, "Mi PAMI" se consolida como un canal integral para la comunicación y gestión de trámites.

En caso de que los afiliados aún cuenten con credenciales que dejarán de estar vigentes, PAMI recomienda descargar la versión actualizada desde su sitio web oficial para evitar inconvenientes al momento de solicitar atención o medicamentos.