El mercado de criptomonedas logra repuntar en la jornada del martes. Bitcoin (BTC) registra subas del 7,6% y se ubica en US$91.584, luego de haber tocado mínimos desde abril en la jornada del lunes. Por su parte, Ethereum (ETH) aumenta 9,8% hacia los US$3.016.

Las altcoins también muestran importantes rebotes. Ripple (XRP) sube 8,6%, BNB repunta 7,7% y Solana (Sol) anota mayoría de ganancias por 12%, en el marco de una tendencia alcista que le da un respiro al mercado.

Publicidad

Diciembre comienza con el pie izquierdo

A pesar de algunos pequeños repuntes por parte de Bitcoin, la sensación generalizada de los inversores parece indicar falta de confianza y una frágil demanda institucional. En esa línea, la cautela y la escasez de liquidez impulsan el movimiento de aversión al riesgo, síntomas que marcan un comienzo de diciembre con el pie izquierdo para la principal criptodivisa.

Asimismo, los informes mostraron que el rápido aumento de entradas de ballenas a los principales exchanges, junto con ventas algorítmicas, ayudaron a acelerar la caída durante las últimas semanas.

Publicidad

Si bien este tímido crecimiento sugiere la posibilidad de la vuelta de los compradores de largo plazo, no garantiza en lo absoluto que Bitcoin haya tocado su piso. En ese sentido, un informe de Coindesk afirmó que Bitcoin podría probar el rango de US$60.000 y US$65.000 si las caídas continúan.