San Martín afrontará este domingo un partido clave en la Primera Nacional cuando visite a Almagro desde las 15:30, por la fecha 14 de la Zona B, en un encuentro que puede marcar su rumbo en la competencia. El equipo sanjuanino necesita una victoria para recuperar terreno en la tabla y acercarse a los puestos de Reducido, objetivo central tras su eliminación de la Copa Argentina.

El Verdinegro llega golpeado luego de quedar afuera del certamen federal y ahora enfoca todas sus energías en el torneo de ascenso. La temporada no comenzó de la mejor manera para el conjunto sanjuanino, que sufrió la salida del entrenador Martos y aún no logra consolidar una idea de juego bajo el ciclo de Schiapparelli.

A los problemas futbolísticos se suma la falta de resultados, tanto de visitante como en condición de local, donde tampoco pudo hacerse fuerte. Esta irregularidad lo mantiene fuera de la zona de clasificación y cerca de los últimos puestos de la tabla, situación que genera preocupación en el entorno.

Para el compromiso en José Ingenieros, el entrenador apostaría por una formación con mayoría de titulares, tras haber preservado futbolistas en el encuentro ante Platense por Copa Argentina. Entre las posibles variantes, se destaca el regreso de Murillo en defensa, mientras que Jaurena volvería a ocupar un lugar en el mediocampo. En la delantera, Funez sería la principal referencia ofensiva.

Por su parte, Almagro llega en una situación similar, ya que ocupa el último lugar de la Zona B, aunque se encuentra a solo dos puntos de San Martín. El Tricolor viene de conseguir un valioso triunfo como visitante frente a Nueva Chicago y buscará aprovechar la localía para salir del fondo de la tabla.

El partido se presenta como una prueba determinante para el Verdinegro, que necesita respuestas tanto en el juego como en los resultados en el tramo final de la primera rueda del campeonato, si quiere volver a meterse en la pelea por el ascenso.