Perú atraviesa una elección decisiva y uno de los protagonistas del balotaje es Roberto Sánchez, el dirigente de izquierda que busca llegar a la presidencia con una propuesta basada en mayor intervención estatal, políticas sociales y reformas económicas orientadas a los sectores populares.

Sánchez, de 59 años, es abogado, docente universitario y tuvo participación activa en la política peruana durante los últimos años. Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo y además se desempeñó como congresista. Su figura tomó relevancia dentro de sectores progresistas y sindicales que buscan recuperar representación tras años de crisis institucional en Perú.

Durante la campaña, el candidato sostuvo un discurso enfocado en fortalecer el rol del Estado en áreas como salud, educación y empleo, además de promover reformas tributarias y mayor control sobre recursos estratégicos. También planteó revisar políticas económicas impulsadas por gobiernos anteriores y avanzar hacia un modelo con mayor presencia estatal.

Uno de los puntos que genera debate en Perú es su cercanía política con sectores vinculados al expresidente Pedro Castillo, actualmente detenido y procesado tras el fallido intento de disolver el Congreso en 2022. Sánchez formó parte de aquella gestión, aunque durante la campaña intentó diferenciarse y mostrarse como una alternativa más moderada dentro del espacio progresista.

En sus apariciones públicas, el dirigente insistió en la necesidad de “reconstruir el país” tras años de inestabilidad política, enfrentamientos institucionales y crisis económicas. Además, propuso abrir instancias de diálogo nacional para reformar el sistema político y reducir la conflictividad social.

El balotaje en Perú se desarrolla en un clima de fuerte polarización y expectativa regional, ya que el resultado podría marcar un giro político en uno de los países más inestables de América Latina en los últimos años.