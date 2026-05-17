El presidente Javier Milei no tendría previsto viajar al inicio del Mundial y buscará enfocar las próximas semanas en acelerar el envío de nuevas reformas al Congreso, en un intento del Gobierno por recuperar centralidad política y avanzar con su agenda legislativa.

Según trascendió desde la Casa Rosada, la prioridad del Ejecutivo estará puesta en impulsar proyectos vinculados a reformas económicas, desregulación de organismos del Estado y modificaciones administrativas consideradas clave para la gestión libertaria. En el oficialismo sostienen que la intención es volver a instalar en el debate parlamentario temas ligados a la gestión y no únicamente las discusiones políticas internas.

En ese contexto, cerca del Presidente remarcan que “no va al Mundial”, descartando por ahora un viaje al exterior para acompañar el comienzo de la Copa del Mundo. La decisión estaría relacionada con la necesidad de ordenar las negociaciones legislativas y monitorear el avance de las iniciativas que el Gobierno pretende enviar en las próximas semanas.

Entre los proyectos que analiza el oficialismo aparecen nuevas medidas de desregulación económica y cambios en distintas estructuras estatales. Además, el Gobierno buscaría dejar para una segunda etapa otros debates más complejos, como la reforma electoral, mientras intenta consolidar acuerdos parlamentarios con sectores aliados y gobernadores dialoguistas.

La estrategia también se desarrolla en medio de tensiones políticas internas dentro de La Libertad Avanza y negociaciones con distintos espacios provinciales de cara a futuros acuerdos legislativos y electorales. En las últimas semanas, referentes del oficialismo mantuvieron encuentros con gobernadores y dirigentes de diferentes provincias para fortalecer el armado político nacional.

El Ejecutivo apuesta ahora a sostener el eje en la agenda económica y legislativa, mientras intenta consolidar respaldo político para avanzar con reformas consideradas centrales para la administración de Milei.