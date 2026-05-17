Inter Miami enfrentará este domingo a Portland Timbers por la fecha 14 de la MLS, en un partido que tendrá nuevamente a Lionel Messi como gran protagonista y que puede resultar clave en la pelea por los primeros puestos de la Conferencia Este. El encuentro se disputará en el Nu Stadium de Miami desde las 19 y será transmitido por Apple TV.

El conjunto dirigido por Guillermo Hoyos atraviesa un buen momento futbolístico y llega fortalecido luego de dos triunfos consecutivos en el campeonato. En su última presentación, Inter Miami venció 5-3 a Cincinnati en un partido vibrante, donde Messi marcó dos goles y volvió a ser decisivo para el equipo estadounidense.

Con ese resultado, las Garzas se acomodaron entre los primeros puestos de la Conferencia Este y buscarán ahora hacerse fuertes como locales, una deuda pendiente en este inicio de temporada. Según medios estadounidenses, el equipo todavía no logró ganar en el nuevo Nu Stadium y pretende cortar esa racha frente a Portland.

Messi volverá a comandar el ataque junto a Luis Suárez y Germán Berterame, en un equipo que además cuenta con Rodrigo De Paul como una de las piezas más importantes en el mediocampo. El capitán argentino atraviesa un gran presente en la MLS y ya suma 11 goles en 12 partidos disputados esta temporada.

Del otro lado estará Portland Timbers, dirigido por Phil Neville, exentrenador de Inter Miami. El conjunto visitante llega con resultados irregulares, aunque se mantiene competitivo y buscará dar el golpe en Miami para acercarse a los puestos de clasificación en la Conferencia Oeste-

El duelo aparece como uno de los más atractivos de la jornada en la MLS, no solo por la presencia de Messi, sino también por el crecimiento futbolístico que mostró Inter Miami en las últimas fechas, en plena cuenta regresiva hacia el Mundial 2026.