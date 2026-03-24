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Cuál es el próximo fin de semana largo en Argentina en 2026
POR REDACCIÓN
Luego del feriado del 24 de marzo, el próximo fin de semana largo en Argentina será en abril y tendrá cuatro días consecutivos. Se extenderá desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, combinando el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con Semana Santa.
El jueves 2 de abril es feriado inamovible por Malvinas, mientras que el viernes 3 corresponde a Viernes Santo, lo que genera un fin de semana extra largo ideal para el turismo y el descanso.
Este será uno de los principales “findes XXL” del año, en un calendario 2026 que cuenta con varios fines de semana largos distribuidos a lo largo de los meses, muchos de ellos de tres y cuatro días.
Antes de este descanso extendido, marzo también tuvo un fin de semana largo entre el 22 y el 24, gracias al feriado por el Día de la Memoria y el día no laborable con fines turísticos del lunes 23.
A lo largo del año, habrá al menos 12 fines de semana largos en Argentina, incluyendo fechas clave como el 1° de mayo, el 25 de mayo, el 9 de julio y el 8 de diciembre, que también permitirán planificar escapadas o descansos.
Además, el Gobierno nacional dispuso tres feriados puente con fines turísticos (23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre) para fomentar el movimiento interno y extender los períodos de descanso.
De esta manera, el calendario 2026 ofrece múltiples oportunidades para viajar o tomarse pausas a lo largo del año, con abril como el próximo gran punto de descanso prolongado.