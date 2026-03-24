Luego del feriado del 24 de marzo, el próximo fin de semana largo en Argentina será en abril y tendrá cuatro días consecutivos. Se extenderá desde el jueves 2 hasta el domingo 5 de abril, combinando el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas con Semana Santa.

El jueves 2 de abril es feriado inamovible por Malvinas, mientras que el viernes 3 corresponde a Viernes Santo, lo que genera un fin de semana extra largo ideal para el turismo y el descanso.

Este será uno de los principales “findes XXL” del año, en un calendario 2026 que cuenta con varios fines de semana largos distribuidos a lo largo de los meses, muchos de ellos de tres y cuatro días.

Antes de este descanso extendido, marzo también tuvo un fin de semana largo entre el 22 y el 24, gracias al feriado por el Día de la Memoria y el día no laborable con fines turísticos del lunes 23.

A lo largo del año, habrá al menos 12 fines de semana largos en Argentina, incluyendo fechas clave como el 1° de mayo, el 25 de mayo, el 9 de julio y el 8 de diciembre, que también permitirán planificar escapadas o descansos.

Además, el Gobierno nacional dispuso tres feriados puente con fines turísticos (23 de marzo, 10 de julio y 7 de diciembre) para fomentar el movimiento interno y extender los períodos de descanso.

De esta manera, el calendario 2026 ofrece múltiples oportunidades para viajar o tomarse pausas a lo largo del año, con abril como el próximo gran punto de descanso prolongado.