Cuál es la ciudad argentina que será “el mejor lugar del mundo” para ver el Eclipse Solar Anular

El 6 de febrero de 2027 una parte del mundo vivirá un eclipse solar anular que tendrá a la Argentina como escenario privilegiado. Este fenómeno natural sucede cuando la Luna cubre parcialmente al Sol y deja visible un círculo de luz. Los expertos señalaron que una ciudad patagónica será "el mejor lugar del mundo" para disfrutar del evento.

Esquel y el sector norte de la Patagonia serán testigos de esta cita astronómica que no se repetirá hasta el año 2048. El trayecto comenzará en el océano Pacífico, atravesará Chile y luego ingresará en territorio argentino para finalmente perderse en el océano Atlántico.

La Subsecretaría de Turismo de Esquel junto al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas ya iniciaron campañas para atraer a los interesados al sitio donde el fenómeno tendrá su punto culminante. La ubicación es estratégica porque la trayectoria del eclipse pasa exactamente a diez kilómetros del centro urbano de Esquel.

La proximidad con Trevelin, la comunidad Nahuelpan y la zona de Piedra Parada permitirá observar el "anillo de fuego" con una precisión única. La región destaca por su escasa actividad industrial y la excelente calidad de sus cielos sin contaminación lumínica. Los cielos de clase mundial presentan una oscuridad profunda por la noche y vistas amplias durante el día.

El entorno natural entre la estepa y el bosque andino ofrece un marco ideal con servicios de alojamiento y gastronomía regional. Científicamente el suceso ocurre porque la Luna se encuentra cerca de su apogeo y se percibe un 1,1% más pequeña que el Sol. Esto provoca que la umbra no toque la Tierra y sea la antumbra la que genere el efecto visual circular.

Según datos de Time and Date, otras ciudades argentinas como Secuela, Viedma, Bahía Blanca, Mar del Plata y Tandil observarán el evento con un 86% de visibilidad.