El Ministerio de Familia y Desarrollo Humano avanza en la implementación del banco ortopédico, una herramienta que promete cambiar de raíz los tiempos de espera en intervenciones quirúrgicas dentro del sistema público de salud. Con una inversión de más de $16 mil millones, el objetivo es garantizar la disponibilidad de insumos clave y agilizar los procesos administrativos que, hasta ahora, generaban demoras de hasta casi un mes. El ministro de Familia y Desarrollo Humano, Carlos Platero, afirmó que “cuándo esté en funcionamiento el tiempo máximos de espera de un insumo médico será de tres días”.

Platero dijo en el Café de la Política, programa que se emite por HUARPE TV, que los procedimientos más habituales, como fracturas simples, podrán resolverse prácticamente sin demoras. “El material está ahí en el hospital, se ocupa directamente”, indicó. Esto representa un cambio significativo frente al sistema actual, donde los pacientes debían esperar entre 15 y 25 días para la aprobación y disponibilidad de insumos quirúrgicos.

Para las intervenciones de mayor complejidad, como las cirugías de cadera, el mecanismo será diferente. En estos casos, el médico deberá especificar el tipo de prótesis o material requerido, y el proveedor tendrá un plazo máximo de 72 horas para entregarlo. “Esa sería la que más demora”, explicó Platero, quien igualmente subrayó que el tiempo es considerablemente menor en comparación con el esquema vigente.

El funcionamiento del banco ortopédico también incluirá un sistema de control y reposición permanente. Platero contó que “dos personas del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano estarán encargadas de informar a los proveedores sobre el uso de materiales, garantizando la reposición inmediata”.

Otro de los cambios importantes será la digitalización de los trámites. Esto no solo reducirá la burocracia, sino que también facilitará el acceso al banco ortopédico desde distintos puntos de la provincia que repercutirá en la posibilidad de enviar material del banco hacia otros hospitales de la provincia. Es decir que centros de salud de zonas alejadas también podrán solicitar materiales al Hospital Rawson, que funcionará como nodo central. “Lo mismo lo van a poder aprovechar, es para toda la provincia”, afirmó Carlos Platero.

Con su implementación, el Gobierno apuesta a dar un salto de calidad en la atención pública, especialmente en un área crítica como la traumatología. Si los plazos y mecanismos anunciados se cumplen, el impacto podría ser inmediato para cientos de pacientes que hoy dependen de largos procesos administrativos para acceder a una operación.

Textuales

Carlos Platero / Ministro de Familia y Desarrollo Humano