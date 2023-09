Yornet y Cangialosi al verde del semáforo por el sorteo de casas del IPV

Una nueva entrega del Semáforo de los Políticos llegó a “Yo Te Invito” por la pantalla de Canal 5 Telesol. A continuación, evaluamos la semana de los dirigentes locales y le damos un color por el trabajo desempeñado.

El color Verde, como debe ser, fue para quien tuvo una buena actuación solucionando problemas y destacándose en los últimos días, el Amarillo para quien quedó en el “ojo de la tormenta” y tiene por delante un conflicto a solucionar en lo inmediato y el Rojo para el dirigente que tuvo una semana para el olvido.

Publicidad

El semáforo de los políticos

VERDE: Marcelo Yornet y Daniela Cangialosi / IPV

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

En las últimas dos semanas las autoridades del Instituto Provincial de la Vivienda, Marcelo Yornet y Daniela Cangialosi, trabajaron arduamente para lanzar el sorteo de más de 1.600 viviendas para toda la provincia y en la erradicación de las villas afectadas por el terremoto del 2021. Desde el pasado lunes, todas esas familias, están viviendo en una casa del barrio Las Pampas del departamento Pocito.

AMARILLO: Carlos Maza Peze- Intendente de Angaco y Claudio Palacios- Presidente del Concejo Deliberante

Los conflictos institucionales en Angaco no cesan. La novedad es que en la última sesión del Concejo de Deliberante los legisladores departamentales aprobaron el presupuesto, pero como se incluyeron artículos que no fueron del gusto del intendente Carlos Maza Peze finalmente lo terminó vetando. Ahora, los ediles deben obtener una mayoría calificada para sostener el presupuesto que impulsaron y si no no lo logran, el veto del jefe comunal queda vigente hasta fin de mandato.

ROJO: Javier Milei / Candidato a Presidente

El candidato a presidente de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, volvió a ubicarse en el centro de la polémica. Esta vez, fue por la viralización de un video antiguo en el que se lo escucha utilizar el término “mogólico” como un insulto dirigido al economista Roberto Cachanosky. La controvertida declaración despertó el repudio de todos los sectores, incluida la Asociación de Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) que, a través de un comunicado, calificó la declaración de “discriminatorias”.