Las primeras estimaciones sobre la nueva línea de iPhone 18 comenzaron a circular y traen una sorpresa: Apple apostaría a mantener precios estables para sus modelos principales, a pesar del contexto global de suba en los costos tecnológicos.

Según analistas del sector, el modelo más avanzado, el iPhone 18 Pro, tendría un precio base cercano a los 1.099 dólares en Estados Unidos, mientras que el iPhone 18 Pro Max partiría desde los 1.199 dólares.

Estos valores serían prácticamente iguales a los de la generación anterior, lo que marca una estrategia agresiva de la compañía para no perder competitividad frente a otras marcas que sí evalúan aumentos.

Sin embargo, la estabilidad de precios no sería total. Las versiones con mayor capacidad de almacenamiento —como 512 GB o 1 TB— podrían registrar incrementos más notorios, lo que permitiría compensar el impacto de los mayores costos de componentes.

La decisión de Apple se da en un contexto de encarecimiento global de insumos clave, especialmente la memoria, impulsada por la demanda de tecnologías vinculadas a la inteligencia artificial. Aun así, la empresa buscaría sostener los valores de entrada para mantener su volumen de ventas.

En paralelo, también se analiza una estrategia diferenciada entre modelos. El iPhone 18 estándar podría incluir algunos recortes en especificaciones para mantener el precio, mientras que las versiones Pro concentrarían las principales innovaciones tecnológicas.

El lanzamiento oficial de la nueva línea se espera para septiembre de 2026, aunque algunos modelos podrían demorarse o llegar en etapas, en función de la estrategia comercial de la compañía.

Con este escenario, el iPhone 18 se perfila como un producto clave para Apple, no solo por sus avances tecnológicos, sino también por una política de precios que busca equilibrar innovación y competitividad en un mercado cada vez más exigente.