El plazo fijo es una de las alternativas más elegidas para quienes buscan una inversión segura y prefieren evitar problemas con su capital. Las distintas entidades permiten elegir entre operaciones presenciales o digitales y las diferencias entre ambas modalidades generan resultados muy distintos al finalizar el período.

Con el retiro del piso mínimo de tasas, cada banco define su oferta y compite por atraer depósitos. Esto hace que los valores entre las sucursales y las plataformas online sea distinto, lo que influye directamente en los intereses que recibe cada persona.

Plazo fijo: cuánto gano si deposito $350.000 a 30 días

El plazo fijo consiste en dejar una suma de dinero inmovilizada durante un tiempo concreto a cambio de un interés. Esa condición exige mantener el depósito hasta el vencimiento, aunque algunas entidades incorporan versiones más flexibles. Para un plazo de 30 días y una inversión de $350.000, los resultados dependen de la vía elegida para constituirlo.

Las diferencias entre la atención presencial y la operación digital son:

Operación por sucursal

Los plazos fijos hechos de manera presencial ofrecen una tasa menor frente a las opciones digitales. Con una TNA del 22,50% y una TEA del 24,98%, la ganancia en un mes llega a $6.472,60.

Al terminar los 30 días, el capital queda en $356.472,60.

Operación electrónica (homebanking o app)

Las alternativas online suelen tener tasas más altas para incentivar el uso de los canales digitales. En este caso, la TNA sube al 27%, mientras que la TEA alcanza el 30,61%.

Por eso, el rendimiento mensual en la versión online llega a $7.767,12 y el monto final queda en $357.767,12.

Las entidades suelen tener tasas superiores para quienes eligen operar desde la web o la aplicación.