Lionel Messi volvió a sorprender fuera de las canchas, esta vez no con una jugada magistral sino con una confesión íntima que rápidamente se volvió viral. El capitán de la Selección Argentina reveló que su bebida preferida para las celebraciones es el clásico vino con Sprite, una mezcla popular en reuniones y festejos. Sin embargo, el detalle que llamó la atención es que no utiliza cualquier vino, sino una etiqueta exclusiva de su propia línea premium.

En una entrevista reciente, el astro rosarino contó que, cuando se relaja y celebra con amigos, prepara lo que él mismo bautizó como su “champagne cordobés”. A diferencia de lo que muchos imaginaban, no se trata de un vino económico sino de un Syrah de alta gama que forma parte de la “Lionel Collection”, una serie limitada que lleva su nombre.

El vino elegido pertenece a una colección desarrollada junto a la bodega italo-suiza MM Winemaker, una firma reconocida en el mercado europeo con más de 500 premios internacionales. Aunque la sede está en Suiza, las uvas utilizadas para este Syrah provienen de la región de Puglia, en el sur de Italia, una zona histórica para la vitivinicultura.

El Syrah presenta aromas intensos a frutos negros maduros, especias y un delicado toque mineral. En su concepción original, está pensado para maridar con carnes asadas, platos intensos o quesos estacionados. Sin embargo, Messi resignificó su uso y lo adaptó a una costumbre bien argentina: mezclarlo con gaseosa de lima-limón.

“Siempre busco que lo que lleva mi nombre sea algo con lo que me identifique, que tenga calidad y esté hecho con dedicación”, expresó el futbolista al referirse a su proyecto vitivinícola, que incluye distintas variedades y ediciones limitadas.

La elección refuerza una imagen que acompaña a Messi desde siempre: la de una superestrella global que, pese a su éxito, mantiene gustos sencillos y tradiciones populares. El contraste entre la mezcla humilde y la sofisticación del vino potencia el interés del público.

Para quienes quieran imitar el ritual del campeón del mundo, el acceso no es sencillo ni económico. La botella cuesta 60,32 euros más IVA, lo que al cambio oficial equivale a unos 103.700 pesos argentinos, sin contar impuestos adicionales ni costos de envío.

Además, el vino no se consigue en supermercados ni vinotecas locales. La colección se vende únicamente a través de la tienda online oficial de la bodega MM Winemaker, reforzando su carácter exclusivo.

De este modo, Messi vuelve a marcar tendencia incluso en el mundo del vino. Su elección demuestra que se puede combinar lujo y tradición, sofisticación y costumbre popular. Aunque se trate de una etiqueta premium europea, el ritual sigue siendo bien argentino: una copa, hielo, Sprite y un brindis relajado, fiel al estilo sencillo que el “Diez” nunca abandonó.