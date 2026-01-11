Organizaciones de derechos humanos denunciaron este domingo la muerte bajo custodia del Estado de Edison José Torres Fernández, un policía venezolano de 52 años detenido desde diciembre, acusado extraoficialmente de “traición a la patria” y otros cargos, mientras sigue el lento proceso de excarcelación de presos políticos en el país.

Torres, funcionario de la Policía del estado Portuguesa con más de 20 años de servicio, fue arrestado el 9 de diciembre de 2025 por compartir supuestos mensajes críticos contra el régimen bolivariano y el gobernador regional. Permanecía recluido en una sede de la Policía Nacional Bolivariana en Caracas cuando falleció el 10 de enero de 2026, apenas 62 horas después del anuncio oficial de excarcelaciones de un “número importante” de detenidos.

La denuncia fue publicada por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) en redes sociales, y confirmada por otras organizaciones de derechos humanos como Un Mundo Sin Mordaza y Realidad Helicoide, que señalaron que no existe información oficial sobre las causas del deceso ni sobre la atención médica que pudo haber recibido mientras estaba bajo custodia estatal.

El partido opositor Primero Justicia también responsabilizó directamente al régimen de la presidenta encargada Delcy Rodríguez por la muerte de Torres y sostuvo que los presos políticos deben ser liberados “inmediata y plenamente”.

Este caso se produce en medio de un contexto de presión internacional y nacional por la situación de los detenidos en Venezuela, donde organizaciones de defensa de derechos humanos documentan una elevada cantidad de presos políticos y denuncian condiciones de detención, torturas y negligencia en la atención médica.

La oposición y las ONG han señalado que, aunque se han producido liberaciones recientes de algunos detenidos, centenares de presos políticos permanecen aún encarcelados, y estos incidentes agravan las críticas al manejo del sistema penitenciario bajo custodia estatal.