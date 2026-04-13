Ocho clubes sobreviven en la Champions League 2025-26. Siete de ellos acumulan, entre títulos europeos y décadas de apariciones en fases finales, un historial que llena enciclopedias. El octavo es Sporting CP, un club que anotó el primer gol en la historia de esta competición y que lleva 71 años esperando ganarla.

Los cuartos de final comenzarán el 7 de abril, y quienes accedan a los mercados tras en plataformas como 1xbet registration encontrarán cuotas que reflejan la opinión sobre el equipo de Lisboa frente al Arsenal, el Real Madrid o el Barcelona. Hace dos semanas, Sporting remontó un 0-3 en su estadio para clasificarse. Nadie más en estos cuartos necesitó ese tipo de heroísmo.

El Club Que Inauguró la Copa de Europa

Esto no es un equipo menor con suerte. El 4 de septiembre de 1955, Sporting CP y Partizan de Belgrado disputaron el primer partido de Copa de Europa jamás jugado. João Martins marcó en el minuto 14, el público en Lisboa apenas entendía la magnitud de lo que estaba presenciando, y el marcador terminó 3-3. Han pasado 71 años. La competición cambió de nombre, formato, himno y patrocinadores. Sporting sigue sin ganarla.

El recorrido europeo del club cabe en tres líneas.

Techo histórico. Unos cuartos de final en la temporada 1982-83.

Único título continental. La Recopa de Europa en 1964, un trofeo que dejó de existir como categoría.

Punto más bajo. El 7-1 que les metió Bayern Múnich en 2009, un resultado que sigue circulando como meme por los rincones más crueles de internet.

Cinco Goles Contra el Reloj en Lisboa

Bodø/Glimt, el club del Círculo Polar Ártico con un estadio de 8.000 localidades, había eliminado al Inter en los playoffs previos y vencido a Manchester City y Atlético durante la fase de liga. Ganaron la ida 3-0 y prácticamente nadie le concedía opciones al Sporting en la vuelta.

Pero en el José Alvalade pasó lo que nadie preveía.

(34') Gonçalo Inácio abre de cabeza. Primer golpe al muro noruego.

(60') Pedro Gonçalves amplía. Bodø/Glimt empieza a dudar.

(78') Luis Suárez convierte un penalti. Global 3-3, prórroga.

(92') Maximiliano Araújo pone el 4-0. Primera ventaja de Sporting en toda la eliminatoria.

(121') Rafael Nel sella el 5-0 cuando al rival ya solo le queda esperar el pitazo.

El quinto equipo en la historia de la Champions en remontar una desventaja de tres goles en fase eliminatoria. Y eso les vale para sentarse en la misma mesa que Real Madrid y Barcelona, dos clubes con los que Sporting comparte torneo pero poco más.

Pese a esa remontada, las cuotas para los cuartos apenas le dan margen al club lisboeta frente a un Arsenal que cerró la fase de liga como primero y solo ha concedido cinco goles en nueve partidos de Champions esta temporada. Durante el registro en el sitio de 1xBet, ingrese el código promocional 1x_3831408 para obtener la oportunidad de aumentar el bono máximo en el primer depósito. El monto del bono y las condiciones de apuesta dependen del país de registro, por lo que antes de realizar el primer depósito, asegúrese de familiarizarse con las reglas de acreditación de bonos en el sitio oficial.

Gyökeres Vuelve a Lisboa Con Otra Camiseta

El morbo tiene nombre y apellido. Viktor Gyökeres marcó 97 goles en 102 partidos con Sporting entre 2023 y 2025, y ahora lidera la delantera del Arsenal con seis goles en la Champions esta temporada. La última vez que los Gunners visitaron el José Alvalade, durante la fase de liga 2024-25, se fueron con un 5-1 a favor. Con Gyökeres defendiendo al Sporting aquella noche. Esta vez, el sueco llega sin ninguna razón sentimental para contenerse.

Sporting terminó sexto la fase de liga y necesitó una resurrección para estar aquí. Rui Borges, técnico del club, insiste en que "están entre los ocho mejores y eso se lo ganaron en el campo." Lo que Borges no dice, pero los números sí, es que ningún equipo de la Primeira Liga ha superado unos cuartos de Champions desde el Porto de Mourinho en 2003-04. Van nueve eliminaciones consecutivas para clubes de esa liga en esta ronda.

Los Cuartos en Perspectiva

Eliminatoria Ida (7-8 abril) Vuelta (14-15 abril) Sporting CP vs Arsenal Lisboa Londres Real Madrid vs Bayern Múnich Madrid Múnich Barcelona vs Atlético de Madrid Barcelona Madrid PSG vs Liverpool París Liverpool

Real Madrid, Liverpool, Bayern, Barcelona y PSG suman 33 títulos de Copa de Europa o Champions League entre los cinco. Sporting suma cero. Las semifinales arrancan el 28 de abril.