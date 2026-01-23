Damnificados por Branka Motors: enojo, angustia y espera por definiciones judiciales

Un clima de enojo, angustia e incertidumbre atravesó a los damnificados por el caso Branka Motors, quienes aseguraron haber sido víctimas de una presunta estafa vinculada a la venta de motocicletas. Este viernes, mientras se encontraban a la espera de definiciones judiciales, algunos de los afectados dieron su testimonio.

Incertidumbre y reclamo por la falta de respuestas

Emanuel, uno de los damnificados, describió el estado de ánimo general del grupo como una mezcla de bronca e incertidumbre. Según relató, hasta el momento no recibieron información clara por parte de la fiscalía sobre el avance de la investigación ni sobre posibles responsables identificados. “No sabemos cómo va a seguir esto, no sabemos qué avance hay. El fiscal no nos ha dicho nada”, expresó, al tiempo que remarcó la percepción de lentitud del sistema judicial.

Aun así, Emanuel sostuvo que el grupo no pierde la esperanza de que la causa tenga una resolución favorable para las víctimas. Señaló que se trata de trabajadores que destinaron sus ahorros con la expectativa de acceder a un vehículo y que hoy se sienten engañados. “Somos más de 200 personas damnificadas. Si no hay detenidos, al menos necesitamos que nos devuelvan la plata. Esto no puede quedar impune”, afirmó.

Una protesta pacífica frente a Tribunales

El testimonio también remarcó que la movilización convocada no buscó generar incidentes. Emanuel explicó que, si bien hubo propuestas de cortar calles, el grupo decidió descartarlas y optar por una manifestación pacífica. El objetivo fue visibilizar el reclamo y obtener respuestas institucionales. “No somos gente violenta. Somos trabajadores que queremos justicia y tranquilidad para nuestras casas”, remarcó.

El impacto económico en las víctimas

Agustín, otro de los afectados, puso el foco en las consecuencias económicas de la presunta estafa. Relató que entregó 1.800.000 pesos en efectivo, confiando en un contrato y en promesas de entrega que nunca se cumplieron. “Nos sacaron de donde no tenemos. Cuesta mucho llegar a tener un vehículo y pusimos todo nuestro esfuerzo para que después pase esto”, señaló.

Según su testimonio, los damnificados incluso presenciaron supuestas entregas de motos, lo que reforzó la confianza en la operatoria. Sin embargo, todo se derrumbó cuando, a partir del lunes pasado, comenzaron a conocerse los incumplimientos y la presunta maniobra fraudulenta.

Expectativa por definiciones judiciales

Mientras la Justicia analiza las denuncias presentadas, los damnificados aseguran que continuarán reclamando respuestas. La movilización frente a Tribunales fue una instancia clave para mantener el caso en agenda y para exigir que se determinen responsabilidades. En ese contexto, las víctimas coinciden en un pedido central: que la causa avance, que haya definiciones claras y que el daño sufrido no quede sin respuesta.