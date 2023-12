Dana White admite la culpa de la pelea entre Strickland y Du Plessis en la tribuna

Sean Strickland y Dricus du Plessis protagonizaron un altercado en la multitud durante el evento UFC 296 el sábado pasado, pero Dana White, CEO de UFC, se niega a culpar a los peleadores por su comportamiento. Aunque el tumulto fue captado en video, mostrando al campeón saltando sobre sillas y golpeando al sudafricano mientras la seguridad intervenía, el empresario asumió la responsabilidad al afirmar que él mismo los colocó en una proximidad cercana durante el evento, lo que contribuyó al incidente.

Enojo de Dana White

"Entonces, ¿qué clase de imbécil sienta a Strickland al lado de du Plessis? Este imbécil, ese es quién. Hago todas las asignaciones de asientos cada semana. Sí, ¿qué tan jodidamente estúpido es eso? En serio. No sé con qué humanos puedes sentar a Strickland, pero definitivamente no a Du Plessis. No sé cómo me perdí eso", fue lo que comentó White al comienzo de sus dichos.

Luego, Dana también reconoció lo siguiente: "Este es el negocio en el que estamos. Lo digo todo el tiempo, salté allí, le dije a Strickland que se relajara y que fuera atrás. Decidió irse y abandonó la arena, Du Plessis estaba bien. Literalmente estábamos hablando con él justo afuera de la puerta. Caballeros, estamos en el negocio de la lucha. Estas son las cosas que suceden".

"No lo sabía. Eso es genial. ¿Podría hacerse a un lado para poder agredir a este caballero, por favor? Gracias niños. No, no es bueno. Estoy seguro de que la policía tiene cosas mejores que hacer. Dos muchachos que van a pelear aquí en un mes, y se meterán en una escaramuza aquí en una pelea", agregó el mandatario de UFC. Sin dudas, se sintió totalmente culpable de lo ocurrido.

Para sentenciar, Dana White continuó con la autocrítica y dejó palabras más fuertes aún contra sí mismo. "Mi trabajo es asegurarme de que eso no suceda. Si no fuera un imbécil, esos dos no habrían estado sentados uno al lado del otro. Me sorprende que lo haya dejado escapar. Simplemente me asombra", concluyó el "jefe" de UFC. En redes, muchos pusieron los ojos sobre él tras el altercado.