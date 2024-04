Dana White nombra al "mejor Peso Pluma de todos los tiempos" antes del UFC 300

En las últimas horas, Dana White dejó contundentes palabras antes del fantástico UFC 300 de este fin de semana. El SEO de la compañía habló con MMA Mania y, desde su oficina de “War Room” en Las Vegas en First Take, no se guardó nada. De hecho, se animó a decir quién es para él el mejor Peso Pluma de todos los tiempos.

Con una impresionante trayectoria que sólo ha visto caer ante el recientemente despojado campeón Alexander Volkanovski en peso pluma desde 2013, Max Holloway ha demostrado su dominio en la división. Su reinado como campeón incluyó 14 victorias consecutivas antes de enfrentarse al australiano, defendiendo exitosamente su título en tres ocasiones y superando a nombres destacados como Charles Oliveira, Anthony Pettis, José Aldo y Frankie Edgar.

Aunque ha estado sin el cinturón desde diciembre de 2019, Holloway sigue siendo uno de los más destacados en el deporte, con actuaciones que se han ganado el reconocimiento como algunas de las mejores en la historia de las MMA. En UFC 300, Max buscará agregar otro hito a su carrera cuando se enfrente al campeón Justin Gaethje en la categoría "BMF".

Se viene una guerra en el UFC 300

La idea del título "BMF" nació de la mente de Dana White, CEO de UFC, quien vio en Holloway y Gaethje la combinación perfecta para esta pelea de alto voltaje. El mandatario lo describió como una de las peleas que los fanáticos aman, junto con enfrentamientos memorables como Masvidal vs. Díaz. Este enfrentamiento promete ser otra adición emocionante a la historia del deporte.

A pesar de ser un enfrentamiento que puede parecer poco convencional en términos de categorías de peso, la expectación que rodea a Gaethje vs. Holloway es palpable. Es un choque de titanes que contribuirá a hacer de UFC 300 un evento histórico en el mundo de las Artes Marciales Mixtas.