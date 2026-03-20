Dante Spinetta y Griselda Siciliani, los rumores de romance que circulan

Tras el alta terapéutica de Luciano Castro, surgieron fuertes rumores sobre un posible vínculo romántico entre su ex, Griselda Siciliani, y el cantante Dante Spinetta.

La versión tomó fuerza en el programa Puro Show, donde la panelista Pochi de Gossipéame aseguró que “cuando Griselda vuelve de las grabaciones de la película Felicidades, al rato, tipo seis de la tarde, lo ven a Dante en el barrio, ingresando al edificio de ella”.

Según la información brindada, el hijo del pionero Luis Alberto Spinetta se habría cruzado incluso con Castro mientras este retiraba pertenencias, sumado a versiones de supuestos encuentros previos en 2017. Este interés mediático surge tras el fin del romance de la actriz con Castro, que se vio empañado por la difusión de audios sobre una infidelidad.

Sin embargo, el propio compositor salió a desmentir categóricamente los datos surgidos en los medios. En una charla directa con el panel de LAM, el músico afirmó que “no, para nada, estoy solo, no sé de dónde sacaron esto, no tengo nada que ocultar. Es un invento”.

Para cerrar el tema, Dante recurrió a su cuenta oficial de X para pedir que “dejen de mandar fruta... La última vez que la vi en persona fue en un cumple hace 10 años más o menos”, aclarando de forma definitiva que no existe tal relación con la protagonista de Felicidades.