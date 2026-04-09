Darío Barassi contó la verdad tras ser reemplazado en su programa de TV

Darío Barassi utilizó sus redes sociales para terminar con las especulaciones sobre un posible cambio en la conducción de su programa tras un comentario humorístico de Agustín Aristarán. Todo comenzó en el ciclo Otro Día Perdido cuando el mago señaló que "Barassi tuvo unas cositas y lo voy a reemplazar". Ante la ola de consultas de los seguidores del ciclo, el conductor publicó un video aclarando que "mi hermano Rada tiró un chiste, pero fue simplemente eso".

En su descargo, Barassi se refirió al accidente doméstico que sufrió durante el cumpleaños de su esposa al tirarse a una piscina que tenía poca agua. Según relató el animador, "eso me generó todo un quilombo ahí en la columna".

A raíz de este episodio debió someterse a un bloqueo médico para tratar las complicaciones físicas que surgieron. Actualmente el presentador explicó que "estoy conviviendo con esa molestia del ciático, haciendo todo lo necesario para poder trabajar, vivir, paternar y demás. Pero no pasa nada, no hay reemplazo. ¡Ahora Caigo! tiene este gordo al frente".

Respecto al presente del programa de entretenimientos, fue contundente al asegurar que "no hay reemplazo, estoy yo al frente con unos números espectaculares". Si bien aclaró que tiene una excelente relación con su colega, Barassi remarcó su voluntad de seguir adelante con las grabaciones mientras su espalda resista.

Sobre la posibilidad de una futura suplencia manifestó que "sería feliz de que Rada sea la persona para reemplazarme, pero por ahora estamos bien, estamos haciendo el programa, la espalda resiste, la columna resiste".