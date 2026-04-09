Quién es el famoso que confesó no haber terminado el secundario

Mario Pergolini recibió a Gonzalo Heredia en el programa Otro día perdido y el encuentro derivó en una revelación inesperada sobre la formación académica del invitado. Durante la charla, el actor recordó sus orígenes familiares y su paso por las aulas al señalar que "Mi papá es mecánico y sigue trabajando, de hecho. Y yo estuve dos años ahí, dejé el secundario".

Ante esta confesión, el conductor profundizó en el tema con una serie de preguntas directas al consultar "¿No terminaste el secundario?" e insistir con las dudas "¿Por qué no terminaste el secundario? ¿Lo querés terminar?". La respuesta de Heredia fue definitiva al decir simplemente "No".

La situación generó una reflexión del presentador sobre un patrón que observa en adultos que no concluyeron su ciclo escolar. Pergolini planteó que "Es increíble. ¿Ustedes notaron la cantidad de gente que nos cruzamos acá, ya adulta, que no terminó el secundario? ¿Con qué cara le decís a tus hijos que vayan a terminar el colegio?".

Ante este cuestionamiento, el invitado contestó con rapidez "Con esta". El actor detalló que abandonó en tercer año y aunque intentó retomar en la modalidad nocturna por un año y medio, terminó dejando nuevamente. Al ser consultado sobre si le interesaría concluir esa etapa, el protagonista fue tajante al afirmar que "¿Si me gustaría terminar? No, ahora no".

A pesar de no contar con el título secundario, el artista avanzó en estudios superiores. Sobre este punto, aclaró que "Hice una maestría en la UNTREF de escritura creativa. Tuve que presentar ciertas credenciales o ciertos avales si no tenía los estudios terminados".