Un alumno de 11 años generó momentos de tensión en una escuela primaria de la ciudad de Santo Tomé, en Santa Fe, al ingresar con un cuchillo tipo carnicero escondido en su mochila.

El hecho fue detectado poco después del inicio de la jornada escolar, cuando otro estudiante alertó a docentes sobre la presencia de un objeto sospechoso. Ante la situación, las autoridades del establecimiento actuaron de inmediato y activaron los protocolos de seguridad.

Tras convocar al menor a una conversación privada, el niño entregó voluntariamente el arma blanca, que tenía una hoja de aproximadamente 15 centímetros. La rápida intervención evitó que el episodio pasara a mayores.

Posteriormente, se dio aviso a la Policía, que se hizo presente en la escuela y procedió al secuestro del cuchillo. También se convocó a la familia del alumno para abordar la situación.

Según trascendió, el menor no llegó a amenazar ni a agredir a compañeros o docentes, y no se registraron personas heridas.

El caso generó preocupación en la comunidad educativa, especialmente porque ocurre a pocos días de otro grave episodio en la provincia, donde un estudiante asesinó a un compañero dentro de una escuela, lo que puso en alerta a las autoridades sobre situaciones de violencia escolar.

Ahora, el hecho quedó bajo análisis de las áreas correspondientes, que deberán determinar cómo el niño ingresó con el arma y qué medidas se tomarán para prevenir situaciones similares.