Un programa de la TV argentina está a punto de ser levantado: cuál es

Jimena Monteverde decidió poner fin a las especulaciones que rodeaban su presente laboral. Luego de debutar el lunes 5 de enero con La cocina rebelde en El Trece tras dejar El Nueve, la conductora visitó el programa LAM para referirse a las versiones de cancelación de su ciclo.

Ante la consulta de la cronista sobre estos rumores, la cocinera afirmó que "Creo que no, nos fue re bien hoy así qué no creo". Monteverde aseguró no estar al tanto de los comentarios negativos sobre la continuidad del formato. La conductora sumó que "No me llegó ningún rumor, por ahora están todos contentos y estamos re bien".

Esta situación se da en un contexto de gran exposición, tras un picante ida y vuelta con Juana Viale y un emotivo reencuentro al aire con Mirtha Legrand. Además, aclaró que no mantuvo reuniones de urgencia con las autoridades del canal. "No hablamos nada con la producción porque me acabo de enterar", explicó Jimena sobre la situación.

Respecto al contenido y el equipo actual, la cocinera fue contundente sobre la estabilidad de sus compañeros y la búsqueda de nuevos perfiles. Ella señaló que "Estamos fijos los que estamos ya, y estamos apostando en emprendedores".

Sin embargo, se mostró realista sobre el dinamismo del medio televisivo y admitió que "Pero es la tele, si en algún momento lo tienen que levantar lo levantaran". El canal El Trece prepara grandes cambios en su grilla con los regresos de Darío Barassi y Guido Kaczka. A estas versiones de crisis se sumó la reciente desvinculación de Paco Almeida.

El chef, que había acompañado a la conductora en su etapa anterior, confirmó que "ya no formo más parte del programa Cocina Rebelde por Canal 13". El profesional explicó los motivos de su alejamiento a través de sus redes sociales.

"Lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo con la producción por varias cuestiones y decidí que lo mejor era dar un paso al costado", manifestó Almeida. El cocinero concluyó agradeciendo a sus seguidores con un "Gracias a todos por sus mensajes de apoyo, y nos estamos viendo por las redes como siempre".