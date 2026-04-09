Con la paritaria en el horizonte, la marcha y reclamo docente pasó por el Centro Cívico

Los gremios docentes de UDAP, UDA y AMET concretaron este jueves 9 de abril el paro y la movilización que habían convocado en el marco del conflicto salarial con el Gobierno de San Juan. La medida, según fuentes sindicales, tuvo un buen acatamiento en las escuelas y culminó con una nutrida columna que llegó hasta el Centro Cívico.

La protesta se desarrolló en un contexto de creciente tensión entre las partes, marcado por reclamos salariales y cuestionamientos a las liquidaciones de haberes. Con banderas, pancartas y cánticos, los docentes marcharon por las calles céntricas hasta concentrarse frente al edificio gubernamental, donde visibilizaron sus demandas. Los secretarios generales de UDAP, Patricia Quiroga; UDA, Karina Navarro; y AMET, Daniel Quiroga, estuvieron encabezando el reclamo.

Los referentes sindicales de UDAP, UDA y AMET encabezaron el reclamo.

El eje del reclamo se mantiene en la exigencia de una recomposición salarial real y en la corrección de irregularidades denunciadas en los últimos meses. Entre los puntos señalados por los gremios figuran la exclusión de cargos y horas cátedra en las liquidaciones, el no pago de adicionales por zona y errores en los haberes.

La jornada de protesta se dio, además, en la previa de una instancia clave: el próximo lunes 13 de abril está prevista la reanudación de la paritaria docente, convocada oficialmente por el Gobierno provincial, a través del Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas y su par de Educación. Ese encuentro aparece como una oportunidad para intentar acercar posiciones en una negociación que hasta ahora no logró acuerdos.

Paro declarado ilegal y posible sanción

En paralelo a la medida de fuerza, desde la Subsecretaría de Trabajo declararon ilegal el paro docente y advirtieron sobre la posibilidad de sanciones económicas contra los gremios.

Los docentes manifestándose en reclamo de mejores sueldos.

El subsecretario de Trabajo, Franco Marchese, sostuvo que la normativa vigente impide la realización de medidas de fuerza mientras se desarrolla una instancia paritaria. En ese sentido, remarcó que el conflicto se encuentra dentro de un canal institucional abierto, lo que, según explicó, invalida la legalidad de la protesta.

“Se trata de un paro ilegal, dado que las partes se encuentran en plena discusión salarial y con convocatoria vigente”, señaló el funcionario, al tiempo que indicó que el eventual descuento del día a quienes adhirieron dependerá de cada empleador.

Desde el organismo también confirmaron que se analiza la aplicación de multas a los sindicatos. Para ello, se elaborará un informe técnico que evaluará el nivel de acatamiento y la cantidad de trabajadores involucrados, datos que serán determinantes para establecer la magnitud de la sanción.

Según detalló Marchese, los gremios habían sido notificados previamente sobre la incompatibilidad del paro con el proceso paritario en curso, aunque decidieron avanzar con la medida.

Un conflicto que suma tensión

El paro y la movilización de este 9 de abril marcan un nuevo capítulo en el conflicto docente, que se intensificó en las últimas semanas. Mientras los sindicatos sostienen la protesta como una herramienta para presionar por respuestas concretas, el Gobierno insiste en que el ámbito adecuado para canalizar los reclamos es la mesa paritaria.

Pese al endurecimiento de las posiciones, la convocatoria a la reunión del 13 de abril se mantiene firme. Allí, tanto el Ejecutivo como los gremios volverán a sentarse con el desafío de destrabar una negociación clave para el sector.

El desenlace de ese encuentro será determinante para el desarrollo del conflicto y también para el normal dictado de clases, en un escenario donde la tensión sigue escalando y las definiciones aún están abiertas.