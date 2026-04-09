Revelaron en qué zona muy íntima tiene un piercing Mauro Icardi

Guido Icardi visitó el ciclo La Mañana con Moria para expresar su necesidad de recuperar la relación con su hermano, lo cual considera algo difícil de conseguir tras las repercusiones de las fotos con Wanda Nara.

Durante el encuentro el joven habló de su oficio como tatuador y su trabajo en la media manga del futbolista. Al ser consultado por sus precios el invitado explicó que "Si te querés tatuar, yo estoy cobrando 180 mil pesos la sesión".

El profesional especificó que "Una sesión dura entre 3 horas y media y 4 horas, lo que aguante la persona" y aclaró que para una media manga se requieren unas tres o cuatro sesiones. La conductora bromeó con que "Gimme milk" sería una gran frase para lucir y luego indagó sobre la fisionomía del novio de la China Suárez.

La diva consultó específicamente "¿Tatuaste a tu hermano en alguna parte íntima, porque él es un tatuaje viviente?" a lo que el invitado contestó que "Creo que no está tatuado en las partes íntimas. Creo que tiene un piercing hace un tiempo".

Ante la repregunta de la conductora sobre si era "¿En el pito?" el joven confesó "En el pito" provocando un silencio absoluto en los panelistas y el sonido de un "piii" en el estudio. La presentadora se defendió diciendo que "Bueno, lo dijo el hermano" mientras recordaban que en 2017 ya se conocía que Mauro tenía accesorios en sus tetillas según reveló Wanda Nara. Finalmente trascendió que el joven filtró el sorpresivo mensaje que la China Suárez le envió por su relación con el deportista.