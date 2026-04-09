El rugido de los motores de la máxima categoría volverá a sentirse en Argentina y la expectativa de los fanáticos es total con la exhibición de Franco Colapinto. La escudería Alpine utilizó sus plataformas oficiales para develar el monoplaza que el piloto argentino acelerará el próximo 26 de abril en un circuito callejero montado especialmente en el barrio porteño de Palermo.

Bajo el lema de una entrega especial para Buenos Aires, el equipo francés mostró a través de un video el proceso de preparación del Lotus E20, una unidad emblemática que ya fue embalada en una caja de madera para emprender su viaje hacia nuestro país. El vehículo es un modelo diseñado por James Allison que llevó al finlandés Kimi Räikkönen a la victoria en el Gran Premio de Abu Dhabi durante la temporada 2012. A diferencia de las unidades que compiten actualmente en la categoría, este Lotus pertenece a la era de los motores atmosféricos, lo que garantiza un espectáculo sonoro inigualable gracias a su motor V8 de 2.4 litros.

En cuanto a sus especificaciones técnicas, este monoplaza es capaz de alcanzar un régimen de 18.000 revoluciones por minuto y desarrollar una velocidad final cercana a los 300 kilómetros por hora. Su capacidad de aceleración le permite llegar de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 2,5 segundos, apoyado por una caja semiautomática de siete marchas que gestiona toda su potencia. Estas características aseguran que el público podrá vivir una experiencia sensorial única, recordando los sonidos más intensos de la Fórmula 1 tradicional.

La cita en Palermo marcará un hito para el deporte nacional, ya que hace más de una década que un auto de estas características no circula por las calles porteñas. Además, Colapinto inscribirá su nombre en la historia al convertirse en el primer piloto argentino en conducir un Fórmula 1 en una exhibición de este tipo en la Ciudad de Buenos Aires. El evento promete congregar a una multitud de seguidores que esperan ver de cerca la destreza del joven que ha devuelto a la Argentina el protagonismo en el mapa de la velocidad mundial.