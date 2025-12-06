De $9.000 a $68.000: el boom de juguetes de Las Guerreras K-Pop

Con la llegada de la temporada navideña, los juguetes inspirados en Las Guerreras K-Pop / Demon Hunters se convirtieron en una de las búsquedas más frecuentes entre familias y fanáticos del fenómeno juvenil. En tiendas online de Argentina —incluyendo envíos a provincias como San Juan— pueden encontrarse distintas versiones de muñecas, figuras 3D y peluches con una amplia variedad de precios.

A continuación, una guía sencilla para conocer qué opciones hay, cuánto cuestan y dónde conseguirlas, ordenadas del artículo más caro al más económico.

Juguetes disponibles (del más caro al más barato)

Set Hunters Guerreras K-Pop Huntrix Golden Demon 3D

Precio estimado: alrededor de $68.000

Dónde conseguirlo: Mercado Libre

Qué es: un set 3D premium, pensado para coleccionistas o como regalo principal.

Figura Huntrix 30 cm Demon Hunters (Mira u otros personajes)

Precio estimado: cerca de $60.000

Dónde conseguirla: Mercado Libre

Qué es: figura grande articulada, ideal para exhibición.

Set de muñecas Rumi & Zoey Demon Hunter

Precio estimado: entre $50.000 y $55.000

Dónde conseguirlo: Mercado Libre

Qué es: dos figuras detalladas, una opción intermedia entre precio y calidad.

Set 3D Rumi, Mira y Zoey (combo x3)

Precio estimado: alrededor de $38.000

Dónde conseguirlo: Mercado Libre

Qué es: tres muñecas 3D con estética coleccionable.

Peluches tamaño 38 cm de Demon Hunters / Las Guerreras K-Pop

Precio estimado: cerca de $32.000

Dónde conseguirlos: tiendas online infantiles y Mercado Libre

Qué es: peluches grandes y suaves, recomendados para regalos a niñas y preadolescentes.

Set de 6 muñecas pequeñas (10 cm)

Precio estimado: aproximadamente $20.000

Dónde conseguirlo: Mercado Libre

Qué es: pack económico de figuras PVC, ideal para quienes quieren varios personajes sin gastar demasiado.

Muñeca individual + llavero 3D (Rumi u otra guerrera)

Precio estimado: alrededor de $25.000

Dónde conseguirlo: Mercado Libre

Qué es: opción intermedia si se busca regalar solo un personaje.

Muñecas “chiquitas” Demon Hunters

Precio estimado: entre $8.000 y $9.000

Dónde conseguirlas: Mercado Libre

Qué es: la alternativa más accesible, ideal como detalle o regalo complementario.

Dónde encontrarlos en Argentina

La mayoría de estos productos pueden adquirirse en:

Mercado Libre, donde se concentran las versiones 3D, los sets de muñecas y los peluches.

Tiendas online especializadas en juguetería con envíos nacionales.

Comercios virtuales pequeños, especialmente los que trabajan figuras impresas en 3D o peluches personalizados.

En general, las tiendas ofrecen envíos a todo el país, incluyendo San Juan, por lo que la disponibilidad no suele ser un problema para compradores fuera de Buenos Aires.

Con precios que van desde menos de $10.000 hasta casi $70.000, Las Guerreras K-Pop ofrecen opciones variadas para distintos presupuestos. La fuerte presencia del K-Pop entre el público infantil y adolescente en Argentina empujó la demanda de estos productos, que hoy son una alternativa popular y accesible para los regalos navideños.