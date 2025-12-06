País > Tendencias navideñas
De $9.000 a $68.000: el boom de juguetes de Las Guerreras K-Pop
POR REDACCIÓN
Con la llegada de la temporada navideña, los juguetes inspirados en Las Guerreras K-Pop / Demon Hunters se convirtieron en una de las búsquedas más frecuentes entre familias y fanáticos del fenómeno juvenil. En tiendas online de Argentina —incluyendo envíos a provincias como San Juan— pueden encontrarse distintas versiones de muñecas, figuras 3D y peluches con una amplia variedad de precios.
A continuación, una guía sencilla para conocer qué opciones hay, cuánto cuestan y dónde conseguirlas, ordenadas del artículo más caro al más económico.
Juguetes disponibles (del más caro al más barato)
Set Hunters Guerreras K-Pop Huntrix Golden Demon 3D
Precio estimado: alrededor de $68.000
Dónde conseguirlo: Mercado Libre
Qué es: un set 3D premium, pensado para coleccionistas o como regalo principal.
Figura Huntrix 30 cm Demon Hunters (Mira u otros personajes)
Precio estimado: cerca de $60.000
Dónde conseguirla: Mercado Libre
Qué es: figura grande articulada, ideal para exhibición.
Set de muñecas Rumi & Zoey Demon Hunter
Precio estimado: entre $50.000 y $55.000
Dónde conseguirlo: Mercado Libre
Qué es: dos figuras detalladas, una opción intermedia entre precio y calidad.
Set 3D Rumi, Mira y Zoey (combo x3)
Precio estimado: alrededor de $38.000
Dónde conseguirlo: Mercado Libre
Qué es: tres muñecas 3D con estética coleccionable.
Peluches tamaño 38 cm de Demon Hunters / Las Guerreras K-Pop
Precio estimado: cerca de $32.000
Dónde conseguirlos: tiendas online infantiles y Mercado Libre
Qué es: peluches grandes y suaves, recomendados para regalos a niñas y preadolescentes.
Set de 6 muñecas pequeñas (10 cm)
Precio estimado: aproximadamente $20.000
Dónde conseguirlo: Mercado Libre
Qué es: pack económico de figuras PVC, ideal para quienes quieren varios personajes sin gastar demasiado.
Muñeca individual + llavero 3D (Rumi u otra guerrera)
Precio estimado: alrededor de $25.000
Dónde conseguirlo: Mercado Libre
Qué es: opción intermedia si se busca regalar solo un personaje.
Muñecas “chiquitas” Demon Hunters
Precio estimado: entre $8.000 y $9.000
Dónde conseguirlas: Mercado Libre
Qué es: la alternativa más accesible, ideal como detalle o regalo complementario.
Dónde encontrarlos en Argentina
La mayoría de estos productos pueden adquirirse en:
- Mercado Libre, donde se concentran las versiones 3D, los sets de muñecas y los peluches.
- Tiendas online especializadas en juguetería con envíos nacionales.
- Comercios virtuales pequeños, especialmente los que trabajan figuras impresas en 3D o peluches personalizados.
En general, las tiendas ofrecen envíos a todo el país, incluyendo San Juan, por lo que la disponibilidad no suele ser un problema para compradores fuera de Buenos Aires.
Con precios que van desde menos de $10.000 hasta casi $70.000, Las Guerreras K-Pop ofrecen opciones variadas para distintos presupuestos. La fuerte presencia del K-Pop entre el público infantil y adolescente en Argentina empujó la demanda de estos productos, que hoy son una alternativa popular y accesible para los regalos navideños.