De $9.000 a $68.000: el boom de juguetes de Las Guerreras K-Pop

Los juguetes inspirados en Demon Hunters se convirtieron en una de las tendencias más buscadas para esta Navidad. En el mercado argentino hay opciones para todos los presupuestos, desde figuras 3D hasta peluches y sets completos.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La tendencia de las Guerreras K-pop llegó a las compras navideñas. FOTO: Imagen Ilustrativa

Con la llegada de la temporada navideña, los juguetes inspirados en Las Guerreras K-Pop / Demon Hunters se convirtieron en una de las búsquedas más frecuentes entre familias y fanáticos del fenómeno juvenil. En tiendas online de Argentina —incluyendo envíos a provincias como San Juan— pueden encontrarse distintas versiones de muñecas, figuras 3D y peluches con una amplia variedad de precios.

A continuación, una guía sencilla para conocer qué opciones hay, cuánto cuestan y dónde conseguirlas, ordenadas del artículo más caro al más económico.

Juguetes disponibles (del más caro al más barato)

  • Set Hunters Guerreras K-Pop Huntrix Golden Demon 3D
    Precio estimado: alrededor de $68.000
    Dónde conseguirlo: Mercado Libre
    Qué es: un set 3D premium, pensado para coleccionistas o como regalo principal.

  • Figura Huntrix 30 cm Demon Hunters (Mira u otros personajes)
    Precio estimado: cerca de $60.000
    Dónde conseguirla: Mercado Libre
    Qué es: figura grande articulada, ideal para exhibición.

  • Set de muñecas Rumi & Zoey Demon Hunter
    Precio estimado: entre $50.000 y $55.000
    Dónde conseguirlo: Mercado Libre
    Qué es: dos figuras detalladas, una opción intermedia entre precio y calidad.

  • Set 3D Rumi, Mira y Zoey (combo x3)
    Precio estimado: alrededor de $38.000
    Dónde conseguirlo: Mercado Libre
    Qué es: tres muñecas 3D con estética coleccionable.

  • Peluches tamaño 38 cm de Demon Hunters / Las Guerreras K-Pop
    Precio estimado: cerca de $32.000
    Dónde conseguirlos: tiendas online infantiles y Mercado Libre
    Qué es: peluches grandes y suaves, recomendados para regalos a niñas y preadolescentes.

  • Set de 6 muñecas pequeñas (10 cm)
    Precio estimado: aproximadamente $20.000
    Dónde conseguirlo: Mercado Libre
    Qué es: pack económico de figuras PVC, ideal para quienes quieren varios personajes sin gastar demasiado.

  • Muñeca individual + llavero 3D (Rumi u otra guerrera)
    Precio estimado: alrededor de $25.000
    Dónde conseguirlo: Mercado Libre
    Qué es: opción intermedia si se busca regalar solo un personaje.

  • Muñecas “chiquitas” Demon Hunters
    Precio estimado: entre $8.000 y $9.000
    Dónde conseguirlas: Mercado Libre
    Qué es: la alternativa más accesible, ideal como detalle o regalo complementario.

Dónde encontrarlos en Argentina

La mayoría de estos productos pueden adquirirse en:

  •     Mercado Libre, donde se concentran las versiones 3D, los sets de muñecas y los peluches.
  •     Tiendas online especializadas en juguetería con envíos nacionales.
  •     Comercios virtuales pequeños, especialmente los que trabajan figuras impresas en 3D o peluches personalizados.

En general, las tiendas ofrecen envíos a todo el país, incluyendo San Juan, por lo que la disponibilidad no suele ser un problema para compradores fuera de Buenos Aires.

Con precios que van desde menos de $10.000 hasta casi $70.000, Las Guerreras K-Pop ofrecen opciones variadas para distintos presupuestos. La fuerte presencia del K-Pop entre el público infantil y adolescente en Argentina empujó la demanda de estos productos, que hoy son una alternativa popular y accesible para los regalos navideños.

