La definición del nuevo integrante de la Sala IV de la Cámara Civil en San Juan ha tomado un impulso decisivo. Tras meses de demora, el oficialismo logró que la terna sea tratada sobre tablas este mismo jueves. En este escenario, el juez de Familia Esteban De la Torre se posiciona como el principal candidato del oficialismo, aventajando a su colega del mismo fuero, Marianela López, quien cuenta con el respaldo del partido bloquista.

¿El candidato del oficialismo?

Esteban De la Torre es señalado como el preferido del oficialismo, más allá de que fue designado juez en 2016 bajo la gestión de gobierno de Sergio Uñac. Además de que se lo vincula con el vicegobernador Fabián Martín, con quien comparte espacios por fuera de los judiciales como la Liga de Profesionales.

La encrucijada del bloquismo

La gran incógnita de la sesión de este jueves radica en la postura que adoptará el bloquismo, conducido por Luis Rueda. El partido ha sido un socio importante otorgando gobernabilidad en la Cámara de Diputados, aportando cuatro votos clave para sancionar leyes que contaban con la oposición del peronismo. Aunque, luego de la designación del vice primero donde no los tuvieron en cuenta y se quedaron con las ganas, la sesión de este jueves será clave para saber de qué lado están.

El bloquismo ha impulsado la candidatura de Marianela López, quien posee lazos históricos con el partido de la estrella a través de la familia de Leopoldo Bravo.

Equilibrio de fuerzas en la Legislatura

La terna, que también integra el abogado Javier Aguiar, fue enviada por el Consejo de la Magistratura el pasado 25 de noviembre. Desde entonces, las diferencias internas entre aliados habían frenado el tratamiento. Situación que parece haber quedado salvada, ya que la decisión de que se trate sobre tablas este jueves indica que el oficialismo tiene los votos para lograr que De la Torre sea el designado.