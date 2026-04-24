De los Slots al arte digital la primera Tecno Kermés 2026 se instala en San Juan

El Instituto de Expresión Visual de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ lanzó una convocatoria que no tiene precedente directo en la provincia. Tecno Kermés 2026 va a seleccionar seis proyectos artísticos que trabajen con tecnología, digitalidad y lo que los organizadores llaman "lenguajes estéticos críticos" sobre cómo la tecnología atraviesa la vida cotidiana. La apuesta institucional es clara, y viene respaldada con financiamiento real. Para quienes dividen su tiempo libre entre propuestas culturales y el entretenimiento que ofrecen los mejores slots 1xbet desde el celular, el cruce entre arte y tecnología digital no es un concepto ajeno. La exposición final se montará en un espacio del campus de la FFHA que los organizadores eligieron por su peso simbólico para la memoria local.

Qué Busca la Convocatoria

Hay amplitud temática a propósito. Las propuestas pueden ir desde lo analógico hasta lo digital, desde la estética del reciclaje hasta lo que en el documento oficial se describe como "tecnoestética." Lo que une todo es una mirada crítica sobre el impacto de la tecnología en la dinámica social y comunitaria. No se trata de exhibir gadgets ni de hacer una feria de innovación. El foco está en el lenguaje artístico, y la tecnología entra como material de trabajo, no como protagonista.

Las seis obras elegidas van a integrar una exposición que recupera el formato de las antiguas kermeses provincianas, esas ferias populares donde convivían entretenimiento, juegos de azar, comunidad y un poco de caos organizado. Algo de esa informalidad es deliberada en el nombre del proyecto. Las kermeses siempre fueron un espacio donde la gente iba a probar suerte con lo que hubiera, y trasladar esa lógica al arte digital tiene gracia.

De Dónde Sale el Financiamiento

Banco San Juan financia el proyecto a través de la Ley de Mecenazgo, lo cual resuelve uno de los problemas recurrentes de las iniciativas culturales en la provincia. Mecenazgo permite que empresas destinen parte de sus impuestos a financiar proyectos artísticos aprobados, y en este caso el respaldo institucional viene directamente del banco provincial. El entretenimiento digital, desde plataformas de streaming hasta sitios de apuestas en línea, mueve cifras enormes a nivel global, y que una parte de los recursos fiscales se destine a financiar arte que reflexione sobre esa misma digitalidad tiene cierta coherencia que no siempre se ve en política cultural.

Los responsables del proyecto tienen antecedentes. El Instituto de Expresión Visual organizó en 2023 las I Jornadas Internacionales de Economías Digitales, que reunieron a artistas, filósofos y tecnólogos para pensar cómo las herramientas digitales afectan la producción artística. Tecno Kermés es la continuidad práctica de esas discusiones, llevada a un formato de producción y exhibición concreta.

A Quién Está Dirigida

La convocatoria acepta postulaciones individuales y de equipos. No hay restricción de nacionalidad, pero al menos un integrante del grupo debe residir en San Juan. Ese requisito asegura que el proyecto mantenga un anclaje local, algo que los organizadores mencionan explícitamente cuando hablan de "desarrollo territorial y comunitario."

Dato Detalle Organizador Instituto de Expresión Visual, FFHA-UNSJ Obras seleccionadas 6 Sede de exhibición Plaza Seca de la FFHA y Museo Tornambe Financiamiento Banco San Juan, Ley de Mecenazgo Requisito de residencia Al menos un integrante del equipo en San Juan Publicación de resultados 28 de agosto de 2026

Los apostadores que siguen de cerca cómo la tecnología redefine el entretenimiento saben que los cruces entre lo digital y lo cultural ya no son experimentos aislados. Tecno Kermés pone a San Juan en una conversación que hasta ahora se daba sobre todo en grandes centros urbanos y en programas nacionales como Presente Continuo, donde la provincia ya había participado con artistas y tecnólogos locales.