De ser "bailado" por Messi, a convertirse en el defensor más caro de todos los tiempos

Un jugador que fue humillado por Lionel Messi hace poco tiempo rompió cifras récords en el fútbol. Luego de arduas rondas de negociaciones con el RB Leipzig, el Manchester City ha logrado cerrar un trascendental fichaje en el mercado de transferencias al asegurar la incorporación del talentoso defensor croata de 21 años, Josko Gvardiol, por una cifra significativa de 90 millones de euros.

Txiki Begiristain, el director de fútbol del equipo inglés, no pudo ocultar su regocijo ante la llegada de Gvardiol y compartió su entusiasmo respecto a las perspectivas del jugador en el esquema liderado por el estratega Pep Guardiola. El mencionado expresó su satisfacción por esta transacción diciendo: "Nos complace enormemente dar la bienvenida a Josko al Manchester City. Hemos seguido de cerca su evolución y estamos convencidos de que aportará una combinación excepcional de habilidades al equipo".

Publicidad

El directivo también destacó las múltiples cualidades que hicieron que la adquisición de Gvardiol fuera una prioridad para el club. "Josko posee una gama impresionante de atributos que buscas en un defensor central. Su velocidad, competitividad, capacidad en el juego aéreo y habilidades con el balón son notables. Además, cuenta con una fuerte confianza en sí mismo y una actitud positiva", sostuvo.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Para cerrar, dijo: "Su perfil zurdo también brinda una valiosa versatilidad en la retaguardia. Estamos seguros de que continuará su prometedora trayectoria bajo la tutela de Pep y su equipo técnico". Es relevante resaltar que, pese a su juventud, Josko Gvardiol ya dejó su huella en el panorama futbolístico internacional. Durante el Mundial Qatar 2022, se destacó como uno de los jugadores más importantes de la Selección de Croacia, hasta que fue "bailado" por Lionel Messi.

El recuerdo con Messi

Sobre el duelo con Messi en Qatar 2022, Gvardiol dijo hace tiempo: "Había jugado contra Messi pero es un jugador completamente diferente cuando juega con la Selección. Pero no hay jugador que no cometa errores, sobre todo en la posición de defensa. Los errores son una parte intrínseca del deporte y seguramente habrá más". A pesar de no haber podido detener a Lionel, se destacó sobre el resto de los defensores en el Mundial.