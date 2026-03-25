El proyecto de reforma electoral impulsado por el Partido Bloquista en San Juan, RECO, avanza sobre un punto sensible de la campaña: obliga a los candidatos a gobernador a debatir y fija una multa que hoy equivale a unos $2.000.000 para quienes no se presenten.

La sanción está establecida en 20.000 unidades tributarias. Con el valor vigente de la UT en $100 durante 2026, la cifra asciende a $2.000.000. No es un monto simbólico, pero tampoco inalcanzable para una campaña provincial. Y ahí está el equilibrio político del proyecto.

El debate no queda librado a acuerdos entre candidatos. El proyecto establece que deberá realizarse sí o sí, con una convocatoria del Tribunal Electoral dentro de los cinco días posteriores a la oficialización de candidaturas y con fecha dentro de los quince días previos a la elección .

Es decir, se ubica en el tramo final de la campaña, donde cada exposición tiene impacto directo en el voto.

Además, el debate deberá ser público y con difusión garantizada en medios de la provincia, lo que lo convierte en una instancia masiva y obligatoria de contraste de propuestas.

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Uno de los cambios más fuertes es que el debate deja de ser negociado por los candidatos. El Tribunal Electoral tendrá la potestad de organizarlo, definir moderadores, establecer los temas y fijar la modalidad. Incluso, si no hay acuerdo entre los equipos de campaña, será el propio organismo quien imponga las reglas.

El proyecto también habilita la participación de universidades y organizaciones de la sociedad civil en la organización, buscando darle mayor legitimidad institucional.

Una obligación que no baja a los municipios

El proyecto también contempla debates para intendentes, pero en ese caso no serán obligatorios. El Tribunal Electoral podrá organizarlos según criterios de oportunidad y relevancia. La diferencia marca una prioridad clara: el foco está puesto en la disputa por la Gobernación.

Hasta ahora, debatir era una decisión política. Con esta reforma, pasa a ser una obligación con costo económico y reglas institucionales.

El cambio no es menor: el proyecto no solo modifica cómo se vota, sino también cómo se hace campaña.

Si avanza en la Legislatura, San Juan sumará una nueva regla de juego: en la pelea por la Gobernación, no debatir dejará de ser una estrategia posible y pasará a tener consecuencias concretas.